نجم ليفربول السابق كمارا: «دبي لأصحاب الهمم» نادٍ نموذجي

أشاد الدولي الغاني ولاعب ليفربول السابق أبوبكر تيتي كمارا، بالدور الكبير الذي يلعبه نادي «دبي لأصحاب الهمم» في تمكين هذه الفئة المجتمعية، وجهوده في تهيئتهم من أجل تحقيق الاندماج الكامل في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، في مردود إيجابي على مسيرتهم على كل الصعد، واصفاً «دبي لأصحاب الهمم» بالنادي النموذجي والشامل.

وجاء ذلك خلال زيارته لمقر نادي «دبي لأصحاب الهمم»، وحضوره أمس، جانباً من فعاليات النشاط الصيفي، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي ثاني جمعة بالرقاد، حيث اطلع نجم ليفربول السابق على مرافق «دبي لأصحاب الهمم»، ومبادراته المختلفة، وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية، وسعي النادي لتسخير كل الإمكانات لمنتسبيه باختلاف إعاقاتهم وبما يتناسب مع قدراتهم، بالصورة التي تؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية. وأعرب كمارا عن سعادته بالجهود التي يبذلها النادي، وقال في تصريحات صحافية: «إن إرادة (أصحاب الهمم) مفخرة بما يقدموه من مستويات رائعة، وتؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة المجتمعية في الدولة نحو تسريع وتيرة الدمج المجتمعي».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد: «إن حرص نجوم الرياضة في العالم، على زيارة (نادي دبي لأصحاب الهمم)، خصوصاً لاعبي الكرة، له دلالات عديدة من ضمنها أن الرياضة (لا تعرف الحدود أو التمييز)، مما يؤكد مكانة دبي في ترسيخ مبادرة دمج (أصحاب الهمم) مع كل أطياف المجتمع».