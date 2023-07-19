منتخب الجوجيتسو يتربع على قمة العالم بـ 8 ميداليات

رفع أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» رصيدهم إلى ثماني ميداليات في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في العاصمة المنغولية أولان باتور، بمشاركة واسعة من أكثر من 40 دولة، ليتصدر المنتخب الترتيب العام في اليوم الثاني للمنافسات بإضافته أربع ميداليات جديدة (ذهبيتان وفضية وبرونزية).

وتمكّن البطل خالد الشحي من تحقيق ذهبية وزن 62 كلغم، مؤكداً تفوقه العالمي في هذه الفئة خصوصا أنها المرة الرابعة التي يتوّج فيها بطلا للعالم، فيما نجح هزّاع فرحان في إهداء الإمارات ذهبية الوزن المفتوح، وحققت شمسة العامري فضية وزن 57 كلغم، وحصد محمد السويدي برونزية وزن 69 كلغم.

وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو مبارك المنهالي في تصريحات صحافية: «قدّم لاعبونا اليوم أداء طيبا في مواجهة مجموعة من نخبة الأبطال العالميين، وتميزت النزالات بمستويات فنية رفيعة، وأود أن أشيد بالأداء الرائع للأبطال الذين نجحوا في تخطي عدد من أقوى المنافسين في العالم».

وأضاف: «فئات الأوزان التي شارك فيها أبطالنا وبطلاتنا في منافسات اليوم فرضت منافسة عالية المستوى، وهذا الأمر كان متوقعا من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي رامون ليموس، الذي درّب اللاعبين على أساليب وتقنيات جديدة استفادوا منها لتحسين أدائهم، وطبقوا التعليمات بشكل دقيق بما قادهم إلى تجاوز جميع التحديات».

وأوضح المنهالي أن «الحصيلة التي حققها المنتخب الوطني في أوّل يومين تعتبر ممتازة، لا سيما أن بطولة العالم من أكبر وأقوى بطولات الجوجيتسو على الإطلاق، وهناك تفاؤل كبير في تحقيق المزيد من الميداليات للاحتفاظ باللقب خصوصا أننا نتصدر التصنيف العام للبطولة».