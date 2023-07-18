السدراني يشارك في مهرجان بيل الدولي للشطرنج

أعلن نادي الفجيرة للشطرنج عن مشاركة لاعب المنتخب الوطني عمار السدراني في مهرجان بيل الدولي في سويسرا بنسخته الـ56 الذي انطلقت منافساته أمس ويستمر حتى 30 يوليو الجاري، بهدف توفير فرص لمزيد من الاحتكاك والتطوير خصوصاً مع مشاركة أفضل شطرنجيي في العالم.

وغادر اللاعب مطار دبي الدولي بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله آل بركت ونائبه محمد الزعابي والمدير التنفيذي محمد عبدالغني.

وقال رئيس النادي في تصريحات صحافية: «حريصون على توفير أفضل الفرص العالمية للاعبي النادي لمزيد من الاحتكاك الذهني وتوفير فرص التعرف على النقلة الفنية المتطورة لمدارس الشطرنج في العالم»، مشيراً إلى أن «المهرجان السويسري يعتبر أحد أقوى وأشهر البطولات الشطرنجية العالمية بمشاركة أبطال شطرنج عالميين».