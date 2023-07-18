فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة غداً

دخلت انتخابات اتحاد كرة القدم مرحلة حاسمة في عملية الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2023-2027، بعدما أعلنت اللجنة خلال اجتماعها أول من أمس، برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، اعتماد ترشح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لرئاسة الاتحاد.

ولم تتسلم اللجنة طلبات من مرشحين آخرين حتى قبل موعد غلق باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، وستبدأ اللجنة كذلك مرحلة استقبال الطعون على منصب المرشح لرئاسة الاتحاد، في حين سيبدأ غداً، ووفقاً للجدول الذي وضعته اللجنة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة من قبل الأندية، بجانب ترشيح الرئيس لثلاثة أعضاء، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 31 يوليو الجاري، وذلك وفقاً للائحة المعتمدة في هذا الخصوص من قبل لجنة الانتخابات، علماً أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ستعقد في الثامن من سبتمبر المقبل.

بما أنه المرشح الوحيد للمنصب، فإن الشيخ حمدان بن مبارك بات الرئيس الجديد المنتظر إعلانه رسمياً من قبل لجنة الانتخابات، وإعلان فوزه بالتزكية، علماً أن باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد قد فتح منذ يوم الثلاثاء الماضي. من جهته، قال المستشار سالم بهيان العامري، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «إن اللجنة قامت بفحص ملف ترشح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ممثل نادي العين، لمنصب رئيس اتحاد الكرة، وتم اعتماده لتطابقه مع شروط عضوية مجلس الإدارة». حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة محمد راشد الحفيتي، وأعضاء اللجنة عبدالرحمن محمد العامري وحمد خميس حمد البدواوي ومنى خليفة الشامسي، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري. وأضاف رئيس اللجنة: «سيتم استقبال الطعون والبت فيها خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري، من قبل لجنة الاستئناف، لتبدأ بعدها مرحلة استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من قبل الأندية، بجانب ترشيح الرئيس لثلاثة أعضاء، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 31 يوليو الجاري».

يذكر أنه ووفقاً للجدول الذي وضعته لجنة الانتخابات سيكون يوم الأول من أغسطس المقبل حتى السابع منه هو الموعد النهائي لانسحاب المرشحين، وسيكون يوم الثامن من الشهر المقبل موعداً لفحص استمارات المترشحين لعضوية مجلس الإدارة والإعلان بالنتيجة، فيما حدد يوم الثامن من أغسطس المقبل حتى الـ10 منه موعداً لاستقبال الطعون والبت فيها، وتم تحديد الفترة من يوم 14 حتى 21 أغسطس موعداً لاختيار المرشح لمنصب رئيس الاتحاد قائمته الانتخابية.