الحمادي يتقلّد فضية بطولة العالم لألعاب القوى «باريس 2023»

أضاف محمد الحمادي إنجازاً جديداً للمنتخب الوطني لألعاب القوى، بعدما تمكّن من صعود منصّة التتويج بالبطولة الأقوى لألعاب القوى البارالمبية، بتقلده الميدالية الفضية في سباق 800 متر لفئة T34، الذي أقيم دوره النهائي بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

وكان الحمادي قد تأهّل للدور النهائي بعد خوض السباق بمواجهة 11 لاعباً في الدور التمهيدي الذي شهد تحقيق رقم جديد لبطولة العالم لألعاب القوى عن طريق اللاعب العربي التونسي وليد كتيله، الذي حصل لاحقاً على ذهبية السباق، بينما جاء لاعب المنتخب الصيني وينهاو جونغ في المركز الثالث.

وتعدّ فضيّة سباق 800 متر لفئة T34 هي الميدالية الثانية للحمّادي والمنتخب الوطني، بعد تحقيقه فضيّة سباق 400 متر للفئة نفسها في بطولة العالم لألعاب القوى «باريس 2023».

وأعرب الحمّادي عن سعادة كبيرة بصعوده على منصّة التتويج للمرة الثانية، وقال في تصريحات صحافية إنه يشعر بالفخر والامتنان لجميع أعضاء المنتخب الوطني، مشدداً على أن الدور الكبير لزملائه ومدربيه قبل وأثناء البطولة كان له أكبر الأثر في تحقيق فضيّتين خلال بطولة هي الأقوى على مستوى العالم، كما أكّد أن هدفه الأساسي كان الحصول على الذهب الذي لم يفصله عنه إلا أقل من ثانية ممّا يجعله يعمل بالمزيد من الجهد ويواصل التركيز لحصد الذهب في البطولة المقبلة.

من جهته، هنّأ رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية محمد فاضل الهاملي، بعثة المنتخب الوطني على ما حققوه خلال البطولة، وتوجّه بتهنئة خاصة إلى اللاعب محمد الحمّادي، معرباً عن سعادته باعتلاء أحد أبناء الوطن من أصحاب الهمم منصّة التتويج للمرّة الثانية خلال البطولة، ممّا يؤكد الجودة التي يتحلّى بها لاعبو المنتخب الوطني لألعاب القوى التي تمكنهم من تحقيق الإنجاز تلو الآخر. كما أكّد التقدير الكامل لمجهودات اللاعبين والمدربين والإداريين خلال البطولة، وما قبلها، وطالبهم بالعمل على معاودة اعتلاء منصّات التتويج في المحافل المقبلة، وأهمها دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» التي ستشهد تقديم الدعم من الجميع، وفي مقدمتهم قيادات البلاد الرشيدة، التي لا تبخل بالدعم لأصحاب الهمم على مختلف أشكاله، إيماناً من سموّهم بقدرات وإمكانات أبناء الوطن من أصحاب الهمم.

بدوره، توجّه الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ذيبان المهيري، بالتهنئة إلى الحمادي على الإنجاز المتميّز، مؤكّداً أنّ اللاعب هو مثال للإصرار والالتزام، وأنّ الجميع في اللجنة البارالمبية الوطنية يلمسون مقدار الجهد والتفاني الذي يقوم به الحمادي.