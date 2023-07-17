مصفوت يتعاقد مع العراقي مصطفى جاسم مدرباً للياقة

أعلن نادي مصفوت عبر حسابه في «إنستغرام» التعاقد مع مدرب اللياقة البدنية العراقي الدكتور مصطفى جاسم مدرباً للياقة البدنية للفريق الأول، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الزحمي ومسؤولي النادي.

بدوره قال نائب رئيس النادي حمد خادم الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع في إدارة النادي إلى توفير أفضل العناصر التدريبية لدعم فرق النادي، من أجل بناء الفريق بشكل يتناسب وطموحاتنا، ونعتز بالتعاقد مع المدرب مصطفى لكونه من المدربين المميزين، ونتطلع لتحقيق أهداف النادي بشكل مميز».

وسبق للمدرب الجديد تدريب فريق أربيل العراقي، وفريق الصالات في نادي دبا الحصن.