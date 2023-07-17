طيران الإمارات ترعى «كأس الملك سلمان للأندية 2023»

أعلنت طيران الإمارات، أمس، توقيعها رسمياً اتفاقية الراعي الرئيس والناقل الرسمي لبطولة «كأس الملك سلمان للأندية 2023».

وتؤكد اتفاقية الرعاية الجديدة التزام طيران الإمارات بدعم أهداف رؤية 2030، الرامية لترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للرياضة الاحترافية، كما تجسد الاتفاقية أيضاً التزام الناقلة المستمر بالتواصل مع القاعدة الجماهيرية الواسعة في جميع أنحاء العالم العربي للأندية الـ16 التي تتنافس على كأس هذه البطولة رفيعة المستوى.

وقال نائب رئيس طيران الإمارات جبر العزيبي خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن اتفاقية الرعاية بمدينة جدة: «طيران الإمارات من أبرز العلامات التجارية الراعية للرياضة في العالم، وتدعم رياضة كرة القدم وتقرب المشجعين من رياضتهم وأنديتهم المفضلة، حيث يتجاوز دعم الناقلة لهذه الرياضة الجانب الترويجي لشعارها، وهو ما يتجسد في رعايتها بطولة كأس الملك سلمان 2023، والتي تعكس حرصنا على توسيع نطاق تواصلنا مع عشاق كرة القدم في العالم العربي ومختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «نحن فخورون بالمساهمة في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتصبح قوة عالمية في الرياضات الاحترافية. فقد رسخت المملكة مكانة متنامية على الساحة العالمية عبر سلسلة من الرياضات، وتمثل البطولة جزءاً حيوياً من الجهود واسعة النطاق المبذولة للانطلاق بالرياضة في السعودية إلى آفاق جديدة».

واختتم العزيبي: «نتطلع لأن نتمكن خلال البطولة التي ستقام على مدى الأسابيع المقبلة، من بناء فرص وتجارب فريدة من نوعها مع مشاركة مجموعة متميزة من الأندية رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم العربي في البطولة».

من جهته، قال مساعد وزير الرياضة في السعودية عبدالإله الدلاك: «يرحب نائب رئيس الاتحاد العربي بالشراكة ويؤكد أنها ستكون إضافة ناجحة للبطولة».

وتمنح اتفاقية الرعاية طيران الإمارات فرصاً ترويجية واسعة لعلامتها التجارية داخل الملاعب عبر عدد من نقاط الاتصال والإعلانات في الموقع خلال مباريات بطولة «كأس الملك سلمان 2023»، التي ستنطلق في 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وتقام مبارياتها على ملاعب أبها والباحة والطائف، وإلى جانب حقوق الضيافة، ستحظى الناقلة بحقوق التفعيل الرقمي، كما ستشارك في تقديم الكأس والميداليات عقب المباراة النهائية.

وتمثل بطولة كأس الملك سلمان 2023، الدورة الـ30 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وهي البطولة الرسمية للأندية في العالم العربي التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.