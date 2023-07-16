حمدان بن مبارك رئيساً لاتحاد الكرة بصفته المرشح الوحيد للمنصب

أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس، عن ترشح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رسمياً، لرئاسة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، ووفقاً للجنة فإن الشيخ حمدان بن مبارك بات المرشح الوحيد لهذا المنصب، ولم تتسلم اللجنة طلبات من مرشحين آخرين.

وبما أنه المرشح الوحيد للمنصب فإن الشيخ حمدان بن مبارك بات الرئيس الجديد المنتظر إعلانه رسمياً من قبل لجنة الانتخابات.

ويُعد أمس (السبت) الموعد الأخير المحدد للترشح لمنصب رئيس الاتحاد وفقاً للجدول الذي أعلنته لجنة الانتخابات، علماً أن باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد كان قد فتح منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت لجنة الانتخابات على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «تلقت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم ملف ترشح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ممثل نادي العين لمنصب رئيس الاتحاد، وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب، حيث لم تتسلم اللجنة طلبات من مرشحين آخرين».

وأضافت: «ستعقد لجنة الانتخابات اليوم اجتماعاً لفحص ملف الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، لتبدأ بعدها مرحلة استقبال الطعون».

وحسب اللائحة المعتمدة سيتم فتح باب استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من قبل الأندية بجانب ترشيح الرئيس لثلاثة أعضاء خلال الفترة من 19 إلى 31 الجاري.

ووفقاً للجدول الذي وضعته لجنة الانتخابات سيكون الأول من أغسطس المقبل وحتى السابع منه الموعد النهائي لانسحاب المرشحين، وسيكون الثامن من الشهر المقبل موعداً لفحص استمارات المترشحين وإعلان النتيجة، فيما حدد يوم الثامن من أغسطس المقبل وحتى العاشر منه موعداً لاستقبال الطعون والبت فيها وتم تحديد الفترة من يوم 14 حتى 21 أغسطس موعداً لاختيار المرشح لمنصب رئيس الاتحاد قائمته الانتخابية، وحدد يوم الثامن من سبتمبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة لبدء مرحلة جديدة في كرة الإمارات.