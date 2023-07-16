3 تعميمات لتنظيم إجراءات انتخابات اللجنة الأولمبية

أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية ثلاثة تعميمات مختلفة بشأن تنظيم إجراءات العملية الانتخابية للجنة خلال المرحلة المقبلة، وما يسبقها من مراحل وخطوات قانونية تتطلب تطبيقها بصورة تسلسلية، وفقاً لقواعد وأحكام النظام الأساسي المعمول بها.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان، أمس، إن التعميم الأول للجنة رقم 29 لسنة 2023 يتعلق بهيكلة أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية وفقاً لأحكام المادة رقم (18) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، ويتضمن الاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية وغير الأولمبية الأعضاء بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، الذين لهم حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، والترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث تم تقسيمها إلى الاتحادات الرياضية الأولمبية الوطنية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، والبالغ عددها 23 اتحاداً رياضياً، والاتحادات الرياضية غير الأولمبية الوطنية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، والتي يبلغ عددها تسع اتحادات.

كما تضمن التعميم الاتحادات الرياضية والجهات والمؤسسات العامة ذات العلاقة بالحركة الرياضية، والأعضاء بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، والذين ليس لهم حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث شملت الاتحادات الرياضية الوطنية غير المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والجهات العامة ذات العلاقة بالحركة الرياضية الوطنية (لهم حق التحدث فقط).

وذكر التعميم الاتحادات الرياضية والممثلين الذين لديهم الحق في التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، وليس لهم حق الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية التعميم رقم (30) لسنة 2023 بشأن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية إلى أعضاء الجمعية العمومية للجنة، الذين لهم حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، والترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة للدورة الانتخابية 2021 - 2024.

وذكر التعميم أنه بناءً على نص المادة (18) من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، تم تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، والمتمثل في يوم الأربعاء الماضي، وأشار التعميم إلى أنه سيتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين 31 الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل لجنة الانتخابات في السابع من أغسطس المقبل، فيما يتم تطبيق الصمت الانتخابي نهاية الدوام الرسمي الذي يسبق المحدد للانتخابات بـ48 ساعة.

وكشف التعميم كذلك موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية، الذي يتضمن انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وإعلان نهاية ولاية مجلس الإدارة الحالي، وذلك في 22 أغسطس المقبل، علماً بأن استلام استمارات الترشح متوافر خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 عصراً في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك من خلال مندوب الجهة وبموجب خطاب رسمي موقع وممهور بخاتم الجهة، وموضح به اسم المستلم وبيانات الهوية الوطنية وفئة الاستمارة الانتخابية المراد استلامها.

وعممت اللجنة على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية بشأن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي لانتخاب مجلس إدارة الجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 - 2024، وذلك من خلال التعميم رقم (31) لسنة 2023 من أجل حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي لانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة.

• 22 أغسطس المقبل موعد انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وإعلان نهاية ولاية مجلس الإدارة الحالي.