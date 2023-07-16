«لقاء الأبطال» على كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد اليوم

تنطلق غداً سادسة محطات سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في السويد، والتي تقام بمضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ30 للكأس الغالية التي تواصل مسيرتها الحافلة بالنجاحات في المضامير الأوروبية، دعماً للملاك والمربين، وتشجيعاً لخطط اقتناء ورعاية الخيل العربي في كل دول العالم.

ويشهد سباق المحطة السويدية، الذي يقام للعام الرابع على التوالي، مشاركة مميزة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث استقطب السباق تسعة خيول تتنافس على لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

ويجمع سباق السويد مجموعة من الأبطال، حيث يوجد في قائمة المشاركين الجواد «رسمي الخالدية»، بطل محطة السويد للكأس الغالية لعامي 2021 و2022، وفريدي باي بطل محطة ألمانيا 2020، بجانب الجواد «مهيمن» بطل كأس الوثبة في مالمو، ضمن سباقات النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

من جهته، قال مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني، إن «الوصول إلى محطة السويد يمثل استمراراً مهماً لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية، التي تشهد بامتنان كبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية، التي استطاعت أن تكون نموذجاً مميزاً يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة، والتأكيد على نهجها القيم في الالتزام ودعم سباقات الخيل العربي، وجميع الاتحادات الدولية وأسرة الخيل العالمية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربي». وأضاف: «تمثل محطة السويد واحدة من المحطات الواعدة والمميزة، التي شهدت نمواً كبيراً على مدار أربعة أعوام، والتي تقام ضمن برامجنا وخططنا التطويرية لسباقات الخيل العربية، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مسيرة التطوير والتنمية في نوعية سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، التي تمثل أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم».