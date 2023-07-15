حمدان بن مبارك رئيساً لاتحاد الكرة بصفته المرشح الوحيد للمنصب

أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم السبت، عن ترشح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رسمياً لرئاسة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، ووفقا للجنة فإن الشيخ حمدان بن مبارك بات المرشح الوحيد لهذا المنصب، ولم تتسلم اللجنة طلبات من مرشحين آخرين.

وبما أنه المرشح الوحيد للمنصب، فإن الشيخ حمدان بن مبارك بات الرئيس الجديد المنتظر إعلانه رسمياً من قبل لجنة الانتخابات.

وقالت لجنة الانتخابات على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «تلقت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم ملف ترشح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ممثل نادي العين لمنصب رئيس الاتحاد، وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب، حيث لم تتسلم اللجنة طلبات من مرشحين آخرين».

وأضافت: «ستعقد لجنة الانتخابات غداً الأحد اجتماعاً لفحص ملف الترشح لمنصب رئيس الاتحاد لتبدأ بعدها مرحلة استقبال الطعون».

يذكر أن اليوم السبت يعتبر الموعد الأخير لتلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الاتحاد.