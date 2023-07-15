فترة الترشح لرئاسة اتحاد الكرة تنتهي اليوم.. وإعلان الفائز غداً

حددت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم السبت موعداً أخيراً لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، فيما سيبدأ اعتباراً من اليوم أيضاً وحتى يوم غد الأحد موعد فحص استمارات الترشيح والإعلان عن نتيجة الرئيس لجديد للاتحاد، علماً أن موعد تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الاتحاد كان قد بدأ منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ودخلت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد لكرة القدم مرحلة حاسمة من خلال الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الخاصة بالانتخابات بعدما قامت بتحديد الجداول الزمنية المتعلقة بالعملية الانتخابية لضمان سلامتها وفقاً للإجراءات القانونية المتعلقة وبناء على النظام الأساسي الخاص باتحاد الكرة.

ويعد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أبرز المرشحين للفوز بمنصب رئيس اتحاد الكرة الجديد بالتزكية في حال عدم تقدم أي مرشح آخر للمنافسة على المنصب.

ويتولى النائب الأول لرئيس الاتحاد عبدالله ناصر الجنيبي حالياً منصب القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إلى حين انتخاب رئيس جديد، إذ جاءت هذه التطورات في أعقاب الاستقالة التي كان قد تقدم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي من منصبه رئيساً للاتحاد بعد تعيينه نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

ووفقاً للجدول الذي وضعته لجنة الانتخابات برئاسة المستشار سالم بهيان العامري فإن الفترة من اليوم حتى غد ستكون مخصصة لاستقبال الطعون والبت فيها، فيما سيكون يوم 19 الجاري حتى 31 منه موعداً لاستقبال طلبات الترشيح من الأندية وطلبات ترشيح ثلاثة أعضاء من قبل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد فيما سيكون يوم الأول من أغسطس المقبل وحتى السابع منه هو الموعد النهائي لانسحاب المرشحين وسيكون يوم الثامن من الشهر المقبل موعداً لفحص استمارات المترشحين وإعلان النتيجة، فيما حدد يوم الثامن من أغسطس المقبل وحتى 10 منه موعداً لاستقبال الطعون والبت فيها وتم تحديد الفترة من 14 حتى 21 أغسطس موعداً لاختيار المرشح لمنصب رئيس الاتحاد قائمته الانتخابية وحدد يوم الثامن من الشهر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

يذكر أن لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم كانت قد عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها إجراءات ومواعيد الانتخابات للدورة الانتخابية 2023-2027.