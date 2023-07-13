فضيتا المبارزة ترفعان رصيد الإمارات إلى 13 ميدالية في دورة الألعاب العربية

توج المنتخب الوطني للمبارزة بالميداليتين الفضيتين التاريخيتين في مسابقتي الفلوريه والإيبيه، في دورة الألعاب العربية بنسختها الـ15 التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري، تحت شعار «بالرياضة نرتقي.. وفي الجزائر نلتقي».

ومثل منتخب الرجال وصيف مسابقة الفلوريه الثلاثي حمد الجلاف وخالد المرزوقي وخليفة الكعبي، فيما أحرز منتخب السيدات الذي يضم اللاعبات فجر المرزوقي وزينب الحوسني وشيخة الزعابي الحائزة فضية الإيبيه.

وبالرباعية الجديدة ارتفع رصيد الإمارات إلى 13 ميدالية ملونة، والغلة قابلة للزيادة بعد فضيتي المبارزة وبرونزيتي الملاكمة عن طريق اللاعبة جواهر الأميري الحاصلة على المركز الثالث في منافسات وزن 48 كغم، وهيا جاسم الفائزة بالمركز الثالث «مكرر» في منافسات وزن 52 كغم، حيث تعتبر الميداليتان البرونزيتان هما الأوليان لسيدات الملاكمة في تاريخ مشاركتنا في دورة الألعاب العربية.

إنجاز تاريخي

وهنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، الذي شهد منافسات اليوم الثاني، اللاعبين واللاعبات، مشيداً بالإنجاز التاريخي الذي حققته مبارزة الإمارات في الدورة العربية، كما هنأ إداري الفريق علي جابر المرزوقي، والجهاز الفني المكون من مدرب الفلوريه أسامة عادل قنديل، ومدرب الإيبيه الروسي جورجي لامانوف.

وأشاد رئيس وفد الدولة الرياضي المشارك في الألعاب العربية سلطان بن مجرن، بتألق لاعبينا ولاعباتنا في مختلف منافسات النسخة 15 للدورة العربية، من بينها منتخب المبارزة، وقال إن التحدي لايزال مستمراً، وأبناء الإمارات

وبناتها على قدر الطموح والمسؤولية، وقادرون على تحقيق مزيد من الإنجازات في المحفل العربي الذي يعتبر حدثاً مميزاً للغاية، مثمناً جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري لمنتخباتنا الوطنية ولجميع أفراد البعثة.

سيدات الطائرة

من جهة أخرى، يخوض منتخب الكرة الطائرة للسيدات، اليوم، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب الأردن، بعد خسارته أمام نظيره التونسي صفر-3، في المباراة التي جمعتهما أمس على صالة حرشة حسان.

ختام المبارزة

اختتمت مبارزة الإمارات منافساتها أمس، حيث خسر منتخب المبارزة للرجال في سلاح الإيبيه أمام نظيره الكويتي الذي يضم في صفوفه عبدالعزيز الشطي بطل العرب، وحسن الفودري صاحب برونزية آسيا، بنتيجة 32-44 في المباراة التي جمعتهما في دور الـ8 لمسابقة الإيبيه للفرق. ومثل المنتخب عبدالله الحمادي ومحمد المازمي وعمران شهداد.

كما خسر منتخب السابر للرجال للفرق من منتخب السعودية 28-45 في دور الثمانية، ومثل المنتخب عبدالله السلامي وخليفة العبري وأحمد الحمادي.

محطة إعداد

قال قائد منتخب المبارزة عبدالله الحمادي، إن دورة الألعاب العربية هي خير إعداد لاستحقاقات منتخب المبارزة القادمة، وفي مقدمتها بطولة العالم للمبارزة المزمعة إقامتها في مدينة ميلان الإيطالية من 21 إلى 30 يوليو، مشيراً إلى أن الخسارة أمام المنتخب الكويتي العريق الذي بدأ مشواره في اللعبة منذ الثمانينات، لا تقلل من شأن منتخبنا الذي سبق له الفوز على الكويت في البطولة العربية التي أقيمت في البحرين في يناير الماضي، وحقق فيها منتخبنا فضية مسابقة الإيبيه.

طموحات الشطرنج

تخوض المنتخبات الوطنية اليوم العديد من المنافسات الرياضية.

حيث يسعى منتخب الشطرنج إلى مواصلة التألق بعد ختام مسابقة الشطرنج السريع، ويشارك في بطولة الشطرنج الخاطف للرجال والسيدات في 9 جولات خلال اليوم الختامي الذي سيشهد تتويج المنتخبات الفائزة، وعلى رأسها منتخبنا الذي استهل مشواره بحصد الميداليتين الذهبيتين في منافسات الفرق للرجال والسيدات.

ويستهل منتخب رفع الأثقال مشاركته عبر مشاركة الثنائي عيسى رجب في منافسات وزن 89 كغم، بينما تشارك لاعبتنا مي المدني في منافسات وزن 71 كغم.

ويستأنف منتخب الدراجات الهوائية منافساته عبر مشاركة اللاعبة مروة سلمان في سباق الفردي العام للسيدات لمسافة 58.6 كلم، فيما يسدل الستار على آخر السباقات اليوم بمشاركة دراجي الإمارات في سباق الفردي العام للرجال لمسافة 146.5 كلم.

بداية الكاراتيه

يستهلّ منتخب الكاراتيه مشاركته في الدورة، ويضم 4 لاعبات يخضن مسابقات الكوميتيه التي ستقام في القاعة البيضاوية، هنّ: فاطمة خصيف صاحبة ذهبية آسيا في الكوميتيه لوزن تحت 68 كغم، وحوراء العجمي، واليازية خالد وسارة العمري، علاوة على سليمان الملا، وهو اللاعب الوحيد في صفوف المنتخب.