منتخب الجوجيتسو إلى منغوليا للمشاركة في بطولة العالم

توجه أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو، أمس، إلى منغوليا، للمشاركة في بطولة العالم، التي تستضيفها العاصمة أولان باتور، في الفترة من 15 إلى 20 الجاري، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة.

وتعد هذه المشاركة الدولية الرابعة للمنتخب للموسم الحالي، بعد بطولة آسيا في تايلاند، وبطولتي الجائزة الكبرى في بانكوك وباريس، إلا أنها تعتبر محطة مهمة للمنتخب قبل دورة الألعاب الآسيوية في الصين شهر سبتمبر المقبل.

ويترأس البعثة الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو فهد علي الشامسي، ومدير الإدارة الفنية للاتحاد مبارك صالح المنهالي، وتضم كلاً من رامون ليموس، المدير الفني للمنتخب، إلى جانب 22 لاعباً ولاعبة من نخبة نجوم الدولة الساعين إلى مواصلة مسيرة الإنجازات على الساحة العالمية.

وقال الشامسي في تصريح صحافي: «يتمتع لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني بأعلى درجات الجاهزية، وهم على أهبة الاستعداد للمنافسة على اللقب بعد أسابيع

عدة في معسكر تدريبي خارجي بالسويد، أسهم في رفع المستويات الفنية والمهارية والذهنية للاعبين، ومكنهم من الوصول إلى أعلى درجات التركيز المطلوبة للمنافسة والحفاظ على القمة».

وقال مدرب المنتخب الوطني رامون ليموس: «جهزنا منتخباً قوياً، يملك كل المواصفات المطلوبة للذهاب بعيداً في المنافسة، مع التركيز خلال الأيام الماضية على الجوانب التي تحتاج إلى التطوير. وتضم تشكيلة المنتخب عناصر تجمع بين الشباب والخبرة وتظهر أعلى درجات الانسجام والتماسك، وكلهم عازمون على تقديم الأداء الذي يليق بهم وبقيمة المنتخب الذي أصبح رقماً صعباً على المستوى العالمي. ونهدف من خلال مشاركتنا في البطولة إلى التتويج وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة».

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من: ذياب النعيمي وعمر السويدي بوزن (56 كغم)، وخالد الشحي وخالد البلوشي بوزن (62 كغم)، ومحمد السويدي وسلطان جبر بوزن (69 كغم)، وفراج العولقي ومهدي العولقي بوزن (77 كغم)، وسعيد الكبيسي وسيف الهمني بوزن (85 كغم)، وعبدالله الكبيسي وفيصل الكتبي بوزن (94 كغم)، وعمار الحوسني وهزاع فرحان بوزن فوق (94 كغم).

كما تشمل فئة السيدات كلاً من بلقيس عبدالكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كغم) وحمدة الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن (48 كغم)، وحصة الشامسي بوزن (52 كغم)، وشمسة العامري وهيا الجهوري بوزن (57 كغم)، وشما الكلباني بوزن (63 كغم).