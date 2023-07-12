مؤنس دبور إلى شباب الأهلي

علمت "الإمارات اليوم" أن شباب الأهلي توصل إلى اتفاق مع اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووافق "فرسان دبي" على كافة الشروط الشخصية الخاصة باللاعب لينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن هوفنهايم الألماني لا يمانع في رحيل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، خصوصاً أنه خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، إلى جانب أن عقده ينتهي في يونيو 2024، ما يسمح له بالتفاوض مع أي فريق مجاناً في يناير المقبل.

وخاض دبور العديد من التجارب الاحترافية، أبرزها مع إشبيلية الإسباني وسالزبورغ النمساوي وغراسهوبرز السويسري، كما خاض 40 مباراة دولية مع منتخب إسرائيل، وأحرز 15 هدفاً.