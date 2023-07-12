مجلس الشارقة الرياضي يطلق سباقاً ثقافياً للأندية

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن إطلاق النسخة التاسعة من «سباق مجلس الشارقة الرياضي للثقافة» بحلته الجديدة الذي يستهدف من خلالها مشاركة واسعة لعدد من الأندية والمؤسسات على صعيد إمارة الشارقة للفئة العمرية من 7 حتى 17 سنة من كلا الجنسين، حيث تمتد فترة التسجيل حتى الأول من أغسطس المقبل.

وقال المجلس في بيان له: «يشارك في النسخة التاسعة ما لا يقل عن 20 جهة ما بين مؤسسة رياضية ومؤسسة حكومية ممثلة بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وناشئة الشارقة وأطفال الشارقة ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وعدد من الأندية مثل نادي الشارقة والحمرية والبطائح واتحاد كلباء ومليحة والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان الرياضي والشارقة الثقافي للشطرنج والثقة للمعاقين وخورفكان للمعاقين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة للفروسية والسباق، حيث متوقع أن يصل عدد المشاركين إلى 200 مواطن في مختلف المسابقات».