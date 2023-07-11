بينتو ثاني مدرب برتغالي في تاريخ المنتخب

بات المدرب البرتغالي باولو بينتو المدرب رقم 37 في تاريخ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعدما أعلن اتحاد كرة القدم التعاقد معه رسمياً لقيادة «الأبيض» وقدمه لوسائل الإعلام، أول من أمس، إذ يُعد بينتو ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب المنتخب الأول لكرة القدم، بينما سيكون المدرب رقم 37 في مسيرة المنتخب الوطني.

وسيحل بينتو بدلاً من المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حيث يبلغ عدد الجنسيات التي سبق لها تدريب المنتخب الوطني 16 دولة مختلفة، بعدما تولى تدريب «الأبيض» ستة مدربين إماراتيين، وخمسة مدربين من هولندا وأربعة مدربين من فرنسا، وثلاثة مدربين برازيليين، ومدربون من كل من مصر وإنجلترا وكرواتيا وبولندا والأرجنتين والبرتغال، ومدرب واحد من كل من إيران وأوكرانيا والتشيك ويوغسلافيا وسلوفينيا والأرجنتين وإيطاليا.

وأثبت المدرب البرتغالي تفوق المدرسة الأوروبية في اختيارات اتحاد كرة القدم على مر التاريخ، إذ إنه من جملة 37 مدرباً قادوا المنتخب الوطني، كان عدد المدربين الأوروبيين 23 مدرباً، بينما استعانت الكرة الإماراتية بستة مدربين من أميركا الجنوبية، ومدربين من إفريقيا ومدرب آسيوي، وستة مدربين مواطنين.

وسيعود المنتخب الوطني إلى مدرسة التدريب البرتغالية، بعدما سبق أن قاد الفريق المدرب الحالي لمنتخب قطر، كارلوس كيروش في 1998 و1999، إذ يأمل اتحاد الكرة أن يكرر باولو بينتو النجاحات التي حققها في الفترة الماضية مع منتخب كوريا الجنوبية.

وبالنظر إلى مسيرة المدرب الجديد للمنتخب الوطني، فقد وُلد في لشبونة في 1969، وبدأ حياته في فريق أمادورا البرتغالي لمدة سنة ثم انتقل إلى فريق غيمارش ثم سبورتنغ لشبونة ثم إلى بنفيكا، ثم عاد مرة أخرى إلى فريق سبورتينغ لشبونة حيث كان لاعباً مميزاً متقناً وتسديداته دائماً جيدة ورائعة، وكانت نهاية مسيرته كلاعب كرة قدم في فريق سبورتينغ لشبونة، حيث تتسم شخصيته بالحماسة وروح القيادة والفوز.

وعلى المستوى الدولي كان بينتو مميزاً جداً مع منتخب البرتغال، إذ لعب مع «البحارة» وكان من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق منذ 1992 إلى 2002، ويُعد من أبرز اللاعبين في الجيل الذي أعاد منتخب البرتغال إلى الواجهة عالمياً بداية من يورو 2000 التي بزغ فيها مع الجيل الذهبي بقيادة لويس فيغو ووصل فيها إلى نصف النهائي وخسر أمام فرنسا، قبل أن يسلم الراية إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو ليقود المنتخب البرتغالي إلى تحقيق إنجازات تاريخية أبرزها الفوز بلقبي كأس أوروبا وبطولة الأمم الأوروبية.

وحقق المدرب البرتغالي خمسة ألقاب في مسيرته كمدرب، هي كأس البرتغال مرتين مع سبورتينغ لشبونة في 2007 و2008، وكأس السوبر مرتين مع الفريق نفسه في 2007 و2008، بينما فاز مع منتخب كوريا الجنوبية بلقب كأس شرق آسيا مرة واحدة في 2019.

ويمتلك باولو بينتو خبرة كبيرة مع كرة القدم في آسيا التي استقر فيها منذ ديسمبر 2017 عندما تولى تدريب نادي تشونغتشينغ ليانغجيانغ الصيني، إذ قاد الفريق في 15 مباراة حتى يوليو 2018، قبل أن يبدأ مسيرة رائعة مع منتخب كوريا الجنوبية في الفترة من أغسطس 2018 إلى ديسمبر 2022 مع انتهاء مسيرة «التايجوك» في النسخة الماضية من كأس العالم 2022 قطر، التي ودعها الفريق من دور الـ16 بخسارته أمام البرازيل.

وسبق للمدرب البرتغالي اللعب ضد المنتخب الوطني أثناء توليه تدريب كوريا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم 2022، حيث فاز «التايجوك» في لقاء الذهاب 1-0 في سيؤول وتفوق «الأبيض» في لقاء الإياب بالنتيجة نفسها.

المدربون الذين دربوا المنتخب الوطني عبر تاريخه

الإمارات (6): جمعة غريب وعبدالله مسفر وعبدالله صقر وجمعة

ربيع وبدر صالح ومهدي علي.

هولندا (5): تيتي ريخس وجو بونفرير وأديموس وأدفوكات و(مارفيك

قاد المنتخب مرتين).

فرنسا (4): هنري ميشيل وجان غودار ودومنيك باتنيه وبرونو ميتسو.

البرازيل (3): كارلوس ألبرتو وماريو زاغالو ولوري ساندري.

مصر (2): محمد شحتة وميمي الشربيني.

إنجلترا (2): دون ريفي ورودي هودغسون.

كرواتيا (2): ميروسلاف إيفتش وستريشكو.

بولندا (2): بلاوت كارلوس وتوني بيتشينك.

الأرجنتين (2): إدغاردو باوزا ورودولفو أروابارينا.

البرتغال (2): كارلوس كيروش وباولو بينتو.

إيران (1): حشمت مهاجراني.

أوكرانيا (1): فاليري لوبانوفسكي.

التشيك (1): ميلان ماتشالا.

يوغسلافيا (1): تاديتش.

سلوفينيا (1): ستريشكة كاتانيتش.

إيطاليا (1): ألبرتو زاكيروني.

صربيا (1): إيفان يوفانوفيتش.

أبرز محطات بينتو

■ ■ العمر: 54 عاماً مواليد 20 يونيو 1969.

■ ■ اعتزل لعب كرة القدم بعمر 35 عاماً.

■ ■ أبرز الأندية التي لعب في صفوفها (فيتوريا غيماريش وبنفيكا

وسبورتينغ لشبونة وريال أوفيدو).

■ ■ أبرز الفرق التي دربها (سبورتينغ لشبونة والبرتغال وكروزيرو

وأولمبياكوس وتشونغتشينغ وكوريا الجنوبية).

مهدي علي صاحب أطول فترة في قيادة المنتخب بخمس سنوات.

المصري محمد شحتة أول مدرب أشرف على المنتخب.

المدرسة الهولندية الأكثر إشرافاً على المنتخب بـ 5 مدربين.