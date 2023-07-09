الجزيرة يتعاقد مع الإسباني بوزيلو

أعلن نادي الجزيرة تعاقده مع الإسباني أليخاندرو بوزيلو ليصبح ثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه أكمل إجراءات التعاقد مع بوزيلو.

وانضم اللاعب الإسباني إلى "فخر أبوظبي" قادماً من قونيا سبور التركي في صفقة انتقال حر.

وكان الجزيرة قد تعاقد مع الكونغولي نيسكينز كيبانو ليصبح الفريق يضم 4 لاعبين أجانب، بضم الوافدين الجديدين إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي والروماني فلورين تاناسي.