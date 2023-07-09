البرتغالي بينتو مدرباً لمنتخب الإمارات حتى 2026

توصل اتحاد كرة القدم الإماراتي إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي باولو بينتو ليتولى تدريب المنتخب الوطني.

وذكر لإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو أن باولو بينتو وافق على عرض اتحاد كرة القدم الإماراتي لتدريب "الأبيض".

وأضاف أن الاتفاقية بين الطرفين تنص على أن يمتد عقد المدرب البرتغالي لمدة 3 سنوات حتى 2026.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يقود المنتخب الوطني حالياً، ينتهي عقده مع الفريق في الشهر الحالي.