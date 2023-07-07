10 أبطال يبحرون بمنتخب الشراع الحديث في الدورة العربية غداً

يتطلع المنتخب الوطني في رياضة الشراع الحديث إلى تحقيق إنجازات مميزة في النسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر حتى 15 يوليو الجاري تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، بمشاركة 6000 رياضي من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة.

ويبدأ المنتخب اعتباراً من الغد مشوار التنافس المرتقب والتحدي العربي في المحفل الكبير حيث يحدوهم إصرار كبير ورغبة جامحة في الفوز والوصول إلى منصات التتويج في الفئات المختلفة أوبتمست فردي وفرق والكا 4 والكا 6 والكا 7 رجال وفتيات.

ويحتضن متنزه (مارينا الصابلات) في العاصمة الجزائرية والمطل على البحر الأبيض المتوسط مقر منافسات رياضة الشراع الحديث حيث ستزين شواطئ الجزائر القوارب والأشرعة البيضاء بداية من التجارب اليوم وأيام التنافس اعتباراً من الغد وحتى الخميس المقبل. ويسعى منتخب الشراع الحديث لتحقيق نجاح جديد في تاريخ المشاركة في الدورات العربية يعكس التطور المتواصل في العمل بعد إشهار اتحاد الشراع والتجديف الحديث عام 2009 وعلى ضوء جهود الأندية البحرية في الدولة وفي مقدمتها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الذي يحتضن المواهب الوطنية الواعدة.

وتضم قائمة منتخب الشراع الحديث 10 أسماء (6 رجال و4 فتيات) بقيادة المخضرم عادل خالد الذي سيشارك في منافسات (ألكا 7) وسيف الزعابي وخليفة الرميثي وماجد آل علي (أوبتمست) ومحمد إبراهيم الزعابي وماجد المرزوقي (ألكا 4) وضحى محمد آل بشر (الكا 6) ومروة الحمادي ومدية النيادي ( أوبتمست) وكاميلا خليفة القبيسي (ألكا 4)