اتحاد المبارزة يتوج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام للموسم 2023

توج اتحاد الإمارات للمبارزة نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام بالمبارزة للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك في الحفل الذي نظمه الاتحاد في مقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة، وذلك في إنجاز مميز يضيفه النادي إلى سجل إنجازاته المميزة في الموسم الحالي، وليضيفها إلى دروع التايكواندو والجودو ورياضات أخرى. وسلم رئيس الاتحاد درع التفوق إلى مدير إدارة العمليات في نادي الفجيرة للفنون القتالية إيهاب عبدالقادر.

ووصف مدير النادي، نادر أبوشاويش، نيل درع التفوق العام بأنه يعد حافزاً كبيراً لمواصلة العمل بجدية أعلى للمزيد من الانتصارات في رياضة المبارزة. وفي الدروع الفردية فازت لاعبات النادي بدرع التفوق لسلاح الفلوريه وسلاح الساير، إذ حصلت اللاعبة الهيام البلوشي على أربع دروع كأفضل لاعبة ناشئة بسلاح الفلوريه، ودرع أول تصنيف تحت 20 سنة في سلاح الفلوريه، ودرع أول تصنيف عمومي في سلاح الفلوريه، ودرع البطولة العربية عمومي في سلاح الفلوريه، وواصلت لاعبات النادي التميز ونيل الدروع، عندما حصلت اللاعبة مهرا على درع التصنيف الأول تحت 20 سنة في سلاح السابر، ودرع أفضل لاعبة سلاح سابر، وحصلت اللاعبة شما الشحي على درع التصنيف الأول عمومي في سلاح السابر.