منتخب ألعاب القوى يتوجه إلى باريس للمشاركة في بطولة العالم

توجهت بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية الصيفية «باريس 2024».

وتقام البطولة من الثامن حتى السابع عشر من يوليو الجاري، حيث يضم برنامج الألعاب 171 حدثاً، منها 93 للرجال، و77 لفئة السيدات، وحدث للفئة المختلطة (رجال وسيدات). وسيشهد ملعب «شارليتي» فعاليات البطولة التي يشارك فيها نحو 1800 لاعب ولاعبة يمثلون 120 دولة.

ويمثل المنتخب الوطني في «أم الألعاب» اللاعبون محمد الحمادي الذي يشارك في سباقات المضمار، ومريم الزيودي التي تشارك في رمي القرص ودفع الجلة، ونورا الكتبي في الصولجان ودفع الجلة، وسارة الجنيبي في دفع الجلة، ومحمد الكعبي في دفع الجلة، وأحمد نواد في سباقات المضمار، وبدر الحوسني في سباقات المضمار، وذكرى الكعبي في دفع الجلة والصولجان، وأحمد الحوسني في دفع الجلة.