ألعاب القوى ترفع رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات في الدورة العربية

أضافت ألعاب القوى الإماراتية ثلاث ميداليات جديدة في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ15 المقامة في ضيافة الجزائر حتى منتصف يوليو الجاري.

وحقق الميداليات البرونزية الثلاث الشعالي حسن الذي أحرز برونزية مسابقة المشي لمسافة 20 كلم بزمن قدره 1:43 ساعة، وسلطان الشامسي في مسابقة دفع الجلة بمسافة 8.08 أمتار بمجموع 485 نقطة، ومحمد المزروعي «تصنيف F53» لمسابقة 100 م كراسي متحركة.

وكانت بعثة الإمارات قد حصدت أول من أمس برونزية رمي الرمح التي سجلها راشد الزيودي في افتتاح المنافسات.

وتم تتويج أصحاب الميداليات أمس في ملعب ميلود هدفي بالمركب الأولمبي في وهران مستضيف منافسات «أم الألعاب» بحضور الإداري في شؤون الاتحادات والشؤون الفنية في اللجنة الأولمبية الوطنية المشرف على وفد الإمارات في منطقة وهران التي تستضيف منافسات ألعاب القوى والسباحة، ناصر بادعام، واختصاصي الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة ممثل الهيئة في الدورة، تامر عزالدين.

اللاعبون تحت مجهر «الهيئة» و«الأولمبية»

كشف اختصاصي الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة ممثل الهيئة في الدورة، تامر عزالدين، عن عملية رصد ومتابعة مستمرين للاعبي ولاعبات المنتخبات المختلفة طوال المنافسات.

وقال: «توجد لجنة مشتركة مشكّلة بين الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية، بحيث يكون للهيئة ممثل موجود لمتابعة الأمور الفنية الخاصة باللاعبين وتسهيل مهمتهم في الحصول على قرارات التفرغ الرياضي للمشاركة في الدورات، ومن ضمن مهام اللجنة تقنين الرياضيين وفق نتائجهم في الدورات وتجتمع كل فترة لتحديد المشاركين في كل دورة من واقع النتائج، كما تقوم اللجنة بتسهيل استصدار قرارات تفرغ الرياضيين، وهذه اللجنة فعلت التواصل بين دفتي الرياضة وأسهمت في حل بعض المعوقات التي كانت تعترض بعض الرياضيين وتحول دون تفرغهم للمشاركة على المستويات كافة».

منتخب دراجات السيدات يعتذر عن عدم المشاركة

خاطب اتحاد الإمارات للدراجات اللجنة الأولمبية الوطنية يفيدها بعدم سفر لاعبات المنتخب إلى الجزائر لخوض منافسات بطولة الدراجات ضمن دورة الألعاب العربية، نظراً لظروف خارجة عن الإرادة.

السعودية تستضيف نسخة 2027

أقيم على هامش دورة الألعاب العربية في الجزائر الاجتماع الـ39 للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بحضور سلطان بن مجرن، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيس وفد الدولة المشارك في دورة الألعاب العربية، ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من القيادات والمسؤولين الرياضيين، وتم الإعلان خلاله عن استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة المقبلة لدورة الألعاب العربية عام 2027.

تواصل المنافسات اليوم

تتواصل اليوم مشاركة الوفد الإماراتي اليوم في السباحة وألعاب القوى، فيما يستهل منتخب الإمارات للكرة الطائرة للسيدات أولى مبارياته في البطولة بمواجهة صعبة مع منتخب الجزائر، ثم يلتقي قطر، ثم يواجه تونس، ثم الأردن في ختام منافسات الدور التمهيدي.

ويخوض منتخب الريشة الطائرة أولى منافساته عبر المشاركة في فئتي الزوجي والفردي، ويواصل منتخب الشاب للجودو مشاركته لليوم الثاني على التوالي عبر الثنائي خليفة الحوسني في منافسات وزن تحت 81 كلغم، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كلغم في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائر.

ويستهل منتخبنا أصحاب الهمم منافسات كرة السلة على الكراسي بمواجهة منتخب فلسطين.