العظب: النسخة المطورة لـ «كرنفال سباقات دبي» تبشر بميلاد فجر جديد

كشف عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عن تفاصيل النسخة المطورة لكرنفال سباقات دبي (2023-2024)، المتضمنة 15 حفلاً، والتي وصفها بأنها «تبشر بميلاد فجر جديد للسباقات في دبي»، وتتميز بوفرة في أيام السباقات، وقفزة في مستويات الجوائز المالية، ومستوى أعلى من التنافسية، وحرية أكبر لحركة ومشاركات الخيل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الافتراضي العالمي الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل، أمس، وحضره بجانب العظب كل من: مستشار نادي دبي لسباق الخيل أروين شاربي، وعدد من مسؤولي النادي، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال العظب في كلمته بالمؤتمر، إن «الكرنفال في نسخته المطورة يرحب بالخيول من جميع أنحاء العالم، وطوال أمسيات سباقات الموسم في دبي»، موضحاً أن «دبي لها قيمة وأهمية كبيرة جغرافياً ولوجستياً لتدريب خيول السباقات، حيث يمكن الآن للمدربين والملاك الانطلاق منها للمنافسة في مضامير محلية، أو التوجه إلى سباقات كبرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وأضاف: «هناك قفزات واسعة النطاق في مستويات الجوائز المالية في أمسيات (كرنفال سباقات دبي)، حيث ارتفع مجمل الجوائز المالية بحدود 11 مليون درهم، تعادل نسبة زيادة بلغت 27% عن مستوى جوائز الموسم الماضي 2022-2023»، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية للأمسيات الثلاث الكبرى في الكرنفال بنسخته الجديدة المطورة تبلغ 24.8 مليون درهم، كما أن الحد الأدنى لجوائز الأشواط بات يبلغ 165 ألف درهم، مقارنة بتجاوز حاجز المليون درهم في السباقات الفئوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى احتفاظ أمسية كأس دبي العالمي على إجمالي جوائزها المالية البالغ قيمتها 30.5 مليون درهم.

ضربة البداية 10 نوفمبر

قال مستشار نادي دبي لسباق الخيل، أروين شاربي، إن «10 نوفمبر المقبل هو بداية موسم (كرنفال سباقات دبي) الذي بات مفتوحاً لكل المدربين والملاك العالميين الراغبين في المنافسة في دبي، حيث بإمكانهم الحضور منذ بداية الموسم والمشاركة في كل سباقات ميدان»، مضيفاً أن «هناك ضوابط مختلفة للحجز الصحي بحسب نظام الاستيراد سواء كان مؤقتاً أو دائماً، بما يتيح للخيول المشاركة في سباقات مختلفة في الإمارات أو المنطقة».

وعن تفاصيل الموسم قال شاربي: «لدينا ثلاث أمسيات رئيسة: الأولى (فيستيف فرايدي) في 22 ديسمبر، وستكون فيها أربعة سباقات عشبية وأربعة رملية للخيول المهجنة الأصيلة، بالإضافة إلى سباق فئوي للخيول العربية، وكذلك (فاشون فرايدي) في 26 يناير، وأمسية (سوبر ساترداي) المزمع إقامتها في 10 مارس المقبل، وتشهد خمسة سباقات عشبية وثلاثة سباقات رملية، إضافة إلى سباق فئوي للخيول العربية الأصيلة».

وتابع: «تم دمج الموسم المحلي وكرنفال كأس دبي العالمي في موسم واحد بات يعرف في صيغته الجديدة باسم (كرنفال سباقات دبي)، مشيراً إلى أن جميع السباقات الكبرى والفئة التي سجلت حضورها القوي في المواسم الماضية ستظل كما هي».

واختتم: «لدينا 15 أمسية للسباقات في كل منها بين سبعة وتسعة أشواط، حيث ستكون جميع السباقات يوم الجمعة عدا أمسيتي (سوبر ساترداي) و(كأس دبي العالمي) اللتين تقامان السبت، كما ستزيد السباقات العشبية عما كان لدينا في الماضي، فعلى الأقل يتواجد أربعة أشواط في الأمسية ستقام على المسارات العشبية».

تعديلات وإضافات

وكشف مستشار نادي دبي لسباق الخيل، أروين شاربي، أن بعض السباقات تركت مفتوحة ليتم تحديدها في وقت لاحق عند حضور الخيول، مؤكداً أن بعض السباقات الرئيسة في الكرنفال سيتم تعديل تواريخها كي تتلاءم مع السباقات العالمية في المنطقة.