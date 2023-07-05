«ألعاب القوى» ترفع رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات في الدورة العربية بالجزائر

أضافت ألعاب القوى الإماراتية ثلاث ميداليات جديدة في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 15 المقامة في ضيافة الجزائر حتى منتصف يوليو الجاري.

وحقق الميداليات الثلاث الشعالي حسن الذي أحرز برونزية مسابقة المشي لمسافة 20 كلم بزمن قدره 1:43 ساعة، وسلطان الشامسي في مسابقة دفع الجلة بمسافة 8.08 مترا بمجموع 485 نقطة، ومحمد المزروعي، «تصنيف F53» لمسابقة 100 م كراسي متحركة.

وكانت بعثة الإمارات قد حصدت أمس برونزية رمي الرمح التي سجلها راشد الزيودي في افتتاح المنافسات.

وأقيم مساء أمس حفل الافتتاح الرسمي للدورة، في ملعب 5 جويلية الأولمبي تضمن فقرات فنية تراثية تجسد الثقافة الجزائرية والعربية، واستعراض بطائرات الدورون التي رسمت خريطة الوطن العربي الكبير.