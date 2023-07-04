زوارق الإمارات تظفر بالمركزين الثاني والثالث في مونديال «الفورمولا 1» بفرنسا

حققت زوارق الإمارات إنجازاً كبيراً في السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1» التي أقيمت في مدينة ما كون الفرنسية، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وتوج زورق «الشارقة 12» بقيادة فرديناند بالمركز الثاني، فيما حل زورق «أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي في المركز الثالث خلال المنافسات التي أقيمت مساء أمس الأحد.

وتميزت تفاصيل السباق بالإثارة، حيث استمر لخمسين دورة، وتصدر المنافسات منذ البداية «زورق أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي، إلا أنه تراجع للمركز الرابع وخرج من السباق بسبب التفافة خطأ عند إحدى البوابات الهوائية، ليتقدم زورق «السويد 14» بقيادة جوناس ويتصدر السباق حتى الدورة الأخيرة، فيما تمكن ثاني القمزي من التقدم طوال مراحل السباق حتى الوصول إلى المركز الثالث على الرغم من انطلاقته من المركز التاسع. وشهد السباق رفع العلم الأصفر ثلاث مرات نظراً للحوادث والأعطال التي جرت خلال المنافسة، وأكمله 13 زورقاً من أصل 20 بدأت المنافسة.

ورفع السويدي جوناس آندرسون، رصيده إلى النقطة رقم 43 في صدارة الترتيب العام للبطولة، فيما حل ثانياً زورق «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك، برصيد 28 نقطة، وجاء ثالثاً زورق «الشارقة 12» بقيادة فرديناند برصيد 27 نقطة، فيما تقدم ثاني القمزي إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة.

من جانبه قال رئيس بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي: «شهد السباق العديد من التحولات الدراماتيكية، وكنا نستحق منصة في الختام. سعيدون بإنجاز فريقي أبوظبي والشارقة وأيضاً وصول الفيكتوري إلى المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة». من ناحيته عبر ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي عن سعادته بتحقيق البرونزية في جولة فرنسا، مؤكداً أن مراحل السباق كانت صعبة.