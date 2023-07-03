الطاهر يفتتح لقاء قمة الشطرنج بين كارلسون وأناند

افتتح الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، هشام الطاهر، فعاليات الجولة الحاسمة بين بطلي العالم للشطرنج السابقين: النرويجي ماغنوس كارلسون، والهندي فيشي أناند، في بطولة «غلوبال تشيس لييج للشطرنج» التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج في الإمارات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي (مايندرا للتكنولوجيا)، بمشاركة أفضل لاعبات الشطرنج في العالم. ويشارك في المنافسات ستة فرق، وينقل الحدث العالمي إلى 200 دولة عبر النقل الحي المباشر.