4 لاعبين يمثلون منتخب الجودو في الدورة العربية بالجزائر

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة أربعة لاعبين شباب لتمثيل منتخب الإمارات في منافسات دورة الألعاب الرياضية العربية الـ15، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من الخامس إلى 15 يوليو الجاري.

وجاء قرار مجلس الإدارة بمشاركة لاعبين شباب استجابة لتوصية الجهاز الفني بمشاركة لاعبي منتخب الشباب بدلاً من المنتخب الأول، بما لا يتعارض مع برنامج تحضيرات المنتخب الأول الذي يخضع لبرنامج إعداد مسبق حتى نهاية 2023، والذي يتضمن عدداً من المعسكرات الخارجية والمشاركات الدولية في إطار الاستعداد لأولمبياد «باريس 2024».

وأعلن محمد بن ثعلوب الدرعي أن بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى الدورة العربية سيترأسها محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي، وتضم شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وجعفر النخلي مدرب منتخب الشباب، وأربعة لاعبين من منتخب الشباب، هم: خالد وليد في وزن تحت 66 كغم، وسعيد النقبي تحت 73 كغم، وخليفة الحوسني تحت 81 كغم، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كغم.

وأكد رئيس الاتحاد للبعثة قبل سفرها ضرورة تحقيق الاستفادة من هذه المشاركة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات العمرية لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات الناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة، والتي ستقام بالفجيرة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل، وغيرها من المشاركات العربية التي اعتمدها المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو.

اللاعبون الـ 4

• خالد وليد (وزن تحت 66 كغم).

• سعيد النقبي (تحت 73 كغم).

• خليفة الحوسني (تحت 81 كغم).

• منصور عبدالرحمن (فوق 100 كغم).