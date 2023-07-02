كأس رئيس الدولة للخيول العربية يصل المحطة البولندية غداً

تنطلق غداً المحطة الخامسة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30، وذلك في مضمار سلوزويك في العاصمة البولندية وارسو، لتواصل الكأس محطاتها الأوروبية، دعماً لمكانتها الرائدة في دول العالم.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه بكل دول العالم، وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية، والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة البولندية قمة خليجية في خامسة الجولات، في ظل مشاركة تسعة خيول، تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا للملاك والمربين من الإمارات والسعودية والكويت، بشعار وطموح حصد لقب السباق العريق، الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن فئة «ليستد»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتتنافس خيول الإمارات على لقب الكأس الغالية عبر أربعة خيول، هي: «مناسب» المنحدر من نسل «داحس × سلامة بنت مهاب» للمالك شادويل ستيت، وإشراف المدرب تي فورسي، وبقيادة الفارس جاناتشك، بجانب «سلسبيل تو» المنحدر من نسل «نو ريسك الموري × جيفارا بنت عامر» للمالك عدنان النعيمي، وتحت إشراف المدرب كاكبرزيك، وبقيادة الفارس كاليسبيك أولو، إضافة إلى «بهوان» المنحدر من نسل «جلنار الخالدية × ميور مارد الصحراء» للمالك منصور الشامسي، وإشراف المدرب فرايس وقيادة الفارس جريزيبوسكي، بجانب «دسمه» من نسل «جعفر × جاد دي بيون بنت دورمان» للمالك إسطبلات ليوا، وإشراف المدرب كاكبرزيك، وبقيادة الفارس دوغدوربيك أولو.

كما تضم القائمة مشاركة سعودية من «عاصم الخالدية» المنحدر من نسل «نشوان الخالدية × أسماء الخالدية بنت عامر»، للمالك إسطبلات الخالدية، وإشراف المدرب بوركوفسكي، وقيادة الفارس سنجار أبايف، كما يشهد السباق مشاركة للمرابط الكويتية عبر «السويداء» من نسل «المأمون مونلو × السويداء بنت نظام» للمالك إسطبلات الهيفي، وإشراف المدرب فرايسل، وبقيادة الفارس ترولير، بجانب «جون دي فياليتس» المنحدر من نسل «المرتجز × ديسي دي فاليتس بنت مجاني» للمالك سعود العصيمي العتيبي، وتحت إشراف المدرب ميشيل بوركوفسكي، وبقيادة الفارس تورجايف.

كما توجد الخيول البولندية في سباق الكأس الغالية، ويمثلها «أوشن الموري» «المرتجز × توبي دي غزال بنت التيجاني» للمالك إسطبلات واو، وإشراف المدرب كاكبرزيك، وبقيادة الفارس سرنيك، بجانب «ستورم» «تي إتش ريتشي× شاريما بنت دورمان» للمالك كولك فان ميرفيلد، وإشراف المدرب فرايسل، وبقيادة الفارس فاسيوتوف. من جهته، أكد المشرف العام لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني، على أهمية المنجزات الكبيرة التي تواصل تحقيقها الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، معرباً عن سعادته بالوصول إلى محطة بولندا وسط أصداء واسعة ونجاحات كبيرة، موضحاً أن محطة بولندا من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية، لما لها من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربي، وتحظى بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي وترويجي لرسالة الإمارات السامية عبر هذه السلسلة الغالية، التي تعزز أواصر التواصل، وتعرف العالم أجمع بتراثنا الأصيل، ونهج قيادتنا الرشيدة، وحرصها الكبير على إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل.

وقال: «نفخر بمواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية في رحلتها بالمضامير الأوروبية، ومن هنا جاءت لتؤكد مكانتها وقيمتها المرموقة في بولندا».

• خيول الإمارات تتنافس على لقب الكأس الغالية عبر 4 خيول.

فيصل الرحماني:

«نفخر بمواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية في المضامير الأوروبية».