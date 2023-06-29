للعام الثاني على التوالي ... الجواد جارف بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

واصل الجواد "جارف" من جديد تألقه في المضامير الأوروبية وتمكن من الاحتفاظ بلقب المحطة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أمس الاربعاء في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية ضمن أجندة سلسلة سباقات النسخة الثلاثين.

ونجحت الكأس الغالية من مواصلة مسيرتها الرائدة ورحلة نجاحاتها في المضامير الأوروبية، في ظل ما تحظى به من اهتمام كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي ساهم بأحداث نقلة نوعية في سباقات الخيول العربية بكافة دول العالم التي تقام ضمن الخطط الرائدة لدولة الإمارات لإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه عالمياً.

واستطاع الجواد "جارف" المولود في عام 2016 والمنحدر من نسل (داحس x كيس دي غزال بنت دورمان)، من الدفاع عن لقب العام الماضي بنجاح كبير، حيث سبق له أن حقق ثلاثية في سباقات الكأس الغالية بنسختها ال 29 ثلاثية وظفر بألقاب محطات إيطاليا وهولندا وبلجيكا، ليواصل الحفاظ على تألقه في المضامير الأوروبية ويعلن الجاهزية بالفوز الجديد والاستعداد الأمثل لسباقات النسخة الثلاثين 2023.

وتمكن جارف البالغ من العمر 7 سنوات للمالك هايف بن محمد القحطاني، ويشرف على تدريبه المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسو وقيادة الفارس ماركو مونتريسو، من الفوز بلقب سباق المحطة الإيطالية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهدت مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في إيطاليا وأوروبا

وتمكن البطل من قطع مسافة السباق بزمن 2:14:09 دقيقة، وبفارق رأس عن الجواد غازي الزمان (هلال الزمان x غزوة) للمالك النجيفي ريسينج الذي جاء بالمرتبة الثانية، فيما حل بالمرتبة الثالثة أونار دي بيني ( ميستر جينوكس x رازا دي جالورا).

وقام في ختام السباق فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وناصر الخاجة القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى إيطاليا إلى جانب طلال فيصل الحمر، السكرتير الثاني بسفارة مملكة البحرين في روما وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل جارف وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس.

ومن جهته قال فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية : " نبارك نجاحات محطة إيطاليا التي تؤكد في كل عام مكانتها المرموقة في ظل مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي والترحيب الكبير الذي نحظى به من القائمين على قطاع الفروسية في إيطاليا والاتحاد الإيطالي لسباقات الخيول العربية بجانب الملاك والجماهير ووسائل الإعلام"، مضيفا: "إن سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية وحضورها الدائم للعام السادس على التوالي اثمر عن قفزة كبيرة في الانتاج وسباقات الخيل العربية في المضامير الإيطالية وأثرت ايجابا على تطور السباقات وارتفع عددها من 8 أشواط إلى 80 شوطا، ما يؤكد الأثر الكبير لسباقات الكأس الغالية، ويعكس ايضا رؤية سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الذي نتوجه له بأسمى آيات الشكر والعرفان لدعمه ورعايته السخية ودوره الريادي الذي قادنا لتحقيق وصناعة هذه الانجازات لمسيرة الخيل العربي في العالم، معربا عن فخره وسروره بالنجاحات التي سجلتها محطة إيطاليا الرابعة والتطورات التي تحققها في كل عام بعد أن غدت وجهة الأبطال وبوابة العبور للسباقات الكبرى في أوروبا والخليج.

من جانبه قال ناصر الخاجة القائم بأعمال سفارة الدولة لدى إيطاليا: " نعرب عن سرورنا وفخرنا بنجاحات المحطة الرابعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية وفي مضمار سان سيرو العريق بمدينة ميلانو، حيث محطة جديدة ونجاح آخر بفضل دعم سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة".

وأضاف: "الدبلوماسية الرياضية لها دور كبير في التقارب وبناء جسور التواصل وربط الشعوب ونشر الثقافة الإماراتية بشكل عام وأكبر دليل على ذلك سباقات الكأس الغالية التي تجسد التراث الوطني من خلال دعم وتنظيم سباقات الخيول العربية وما تمثله من ركنا أصيلا في مسيرة الحفاظ على هذا الموروث العريق، متقدما بالشكر للقائمين على الحدث"