«مربط دبي» يتصدر بطولة منتون لجمال الخيل العربية الأصيلة

ظفر مربط دبي للخيول العربية بالمركز الأولى في بطولة منتون لجمال الخيل العربية الأصيلة للدول المتوسطية والعربية 2023، التي اختتمت في منتون الفرنسية، مساء أول من أمس.

وذكر بيان صحافي: «تربع على عرش الملحمة الفحل دي سراج ابن فحل الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا، متقدماً على الفحل إي كيه إس فراج ابن الفحل فريد والفرس إي كيه إس، وعلى عرش الملكات الأفراس تربعت الفرس العالمية دي شيهانة ابنة الفحل إف إيه إل رشيم والفرس البطلة دي شهلا». وذكر البيان: «نال مربط دبي فضية المهرات بعمر السنة مع المهرة الآسرة دي آسرة، ثم كأس برونزية مع رفيقتها المهرة دي غمرة، كما نال لقب أفضل رأس لفحول 8 سنوات مع الفحل دي سراج، ولقب أفضل رأس لمهور الثلاث سنوات مع المهر دي شهار برصيد 93.58 نقطة، ثم لقب أفضل رأس بين الأفراس بعمر الأربع إلى سبع سنوات مع الفرس المتألقة دي شيهانة برصيد93.08 نقطة».