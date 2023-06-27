فريق «الباين» في صدارة الدوري العالمي للشطرنج بدبي

تصدر فريق «SG الباين واريورز» منافسات «الدوري العالمي للشطرنج» الذي تنظمه مجموعة ماهيندرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وبمشاركة أبطال وأساتذة يتصدرون الترتيب العالمي، وذلك بعدما جمع 12 نقطة في ختام منافسات اليوم الخامس من البطولة التي تستمر حتى الثاني من يوليو المقبل.

وتتواصل في دبي منافسات البطولة بمشاركة نخبة من نجوم الشطرنج العالمي الذين يتقدمهم النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج خمس مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينج لي رن بطل العالم الحالي، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج أربع مرات، والروسية كارتينا لاجنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014 إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات من جميع القارات الذين تم توزيعهم على الفرق الست التي تتنافس في البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي يتابع منافساتها أكثر من 600 مليون مشاهد في 160 دولة عبر مختلف القنوات الرياضية المتخصصة.

ترتيب الفرق بختام اليوم الخامس

«SG الباين واريورز» 12 نقطة من 5 مباريات

«GG غانز غراند ماسترز» 9 نقاط من 4 مباريات

«Umm يو سبورت مومبا ماسترز» 7 نقاط من 5 مباريات.

«Tck ترايفيني كونتيننتال كينجز» 6 نقاط من 4 مباريات.

ريق «Cgt تشنغاري جلف تيتانز» 4 نقاط من 5 مباريات.

«BAK بالان السكان نايتس» 3 نقاط من 5 مباريات