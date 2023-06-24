مربط دبي يكحّل عيون العالم بجمال «دي كحيلان»

سجل مربط دبي للخيول العربية إنجازاً وطنياً عربياً وعالمياً، بانتزاعه لقب أفضلية خاصاً بالإمارات من طرف المنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو»، التي اختارت المهر «دي كحيلان» ليتوج بجائزتها للعام 2022 كأفضل خيل من إنتاج الإمارات، العضو بالمنظمة، بعدما حقق ألقاباً محلية ودولية، وهو ما يمنحه صفة الخيل الواعد في عالم الإنجاز والإنتاج المتوقعين بين الخيول العربية الأصيلة المتميزة بين خيول العالم.

ويعتبر المهر «دي كحيلان» من الفحل العالمي ثنائي البطولة العالمية في باريس وبالعديد من البطولات العالمية البطل المنتج «رويال كالورز» الذي يعد علامة عالمية في إنتاج الأبطال من الخيول المتميزة التي لاتزال تصول وتجول بإنجازاتها الجمالية في ميادين العالم.

«دي كحيلان» من مواليد الفرس «دي عفاف» في عام 2017، وهو من أبطال مهرجان الشارقة للجواد العربي في عام 2021، إذ أحرز اللقب الذهبي في بطولة الأمهار، ثم اللقب الذهبي في قطر ضمن مهرجان كتارا بين أجمل المهور الجزيرية أو المصرية العام الماضي.