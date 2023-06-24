الزرعوني: 3 أسباب وراء اختفاء أخطاء انتقالات اللاعبين

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين هشام الزرعوني جاهزية اتحاد الكرة لبدء عملية الانتقالات الصيفية للاعبين التي ستنطلق في الثالث من يوليو وتستمر حتى 21 سبتمبر المقبلين، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أسباب وراء اختفاء الأخطاء والمشكلات التي كانت تحدث في السابق في قيد وتسجيل اللاعبين، تتمثل في متابعة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لكل صغيرة وكبيرة والدقة في عملية النظام والتعليمات الخاصة بالقيد والتسجيل والتعاون والتنسيق الكبيرين من قبل الأندية مع اللجنة واتحاد الكرة في هذا الخصوص.

وقال الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»: «هناك برنامج كامل وخطوات محددة لعملية قيد وتسجيل اللاعبين التي تتم عبر النظام الإلكتروني في اتحاد الكرة ومن خلال متابعة دقيقة جداً من قبل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، علماً بأن الفترة الثانية لانتقالات اللاعبين (الشتوية) ستكون خلال الفترة من 22 يناير حتى 23 فبراير المقبلين».

وأضاف الزرعوني: «يحرص اتحاد الكرة ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين دائماً على إنجاح فترتي قيد وتسجيل اللاعبين سواء كانت الصيفية أم الشتوية وذلك من خلال التنسيق التام مع كل الأندية وتقديم كل التسهيلات والمساعدة اللازمة للأندية لتفادي أي مشكلات قد تواجهها في عملية قيد وتسجيل اللاعبين».

وتأتي تصريحات الزرعوني عقب ترؤسه آخر اجتماع للجنة لوضع الترتيبات المتعلقة بفترة قيد وتسجيل اللاعبين الصيفية قبل قرار (فيفا) الأخير بأنه لا يجوز لرئيس لجنة أوضاع اللاعبين أن يكون عضواً بمجلس إدارة اتحاد الكرة علماً بأن ذلك كان جائزاً في السابق.

وتابع «عملية قيد وتسجيل اللاعبين تخلو من أي أخطاء لأن كل الأمور المتعلقة بها تمر عبر لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وتقوم بمراجعتها ودراستها أكثر من مرة لكل صغيرة وكبيرة مع أعضاء اللجنة».

وبخصوص النصائح التي يمكن أن تقدم إلى الأندية لتفادي أي مشكلات أو أخطاء في عملية قيد وتسجيل اللاعبين أكد هشام الزرعوني أن «لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تقوم دائماً بوضع الأمور المتوقعة الخاصة بالأندية في هذا الخصوص»، مشيراً إلى أن «الأندية متعاونة جداً بشأن هذه العملية وتقوم بتنسيق وتشاور وتواصل دائم مع اللجنة في هذا الأمر».

وكثفت الأندية وخصوصاً أندية دوري المحترفين من تحركاتها في الفترة الماضية بهدف استقطاب لاعبين مميزين إلى صفوفها والقيام بقيدهم وتسجيلهم رسمياً في سجلاتها مع بدء عملية القيد والتسجيل الصيفي للاعبين في بداية الشهر المقبل استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وأشار هشام الزرعوني إلى أن اللجنة اعتادت في كل موسم عقد اجتماعين مع الأندية، الأول يتم قبل بداية التعميم السنوي الخاص بعملية قيد وتسجيل اللاعبين، فيما الاجتماع الثاني يكون مع بداية عملية القيد وذلك لشرح الأمور الخاصة بعملية القيد والتسجيل خصوصاً في حال كان هناك تعديلات وغيرها حتى يتم عرضها على الأندية للاطلاع عليها، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماعات مع الأندية هو عملية التوافق بين اتحاد الكرة ولجنة أوضاع اللاعبين والأندية في هذا الخصوص.

وكشف هشام الزرعوني عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هو من يحدد مدة قيد وتسجيل اللاعبين في حين تقوم لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة بتحديد الوقت على فترتين صيفية وشتوية.