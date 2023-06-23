رياضيون: تنظيم دوري تحت 23 سنة.. «استغاثة كروية» للاعب المواطن

طلب رياضيون ضرورة تغيير نظام دوري الرديف بالوضع الحالي المعتمد تحت 21 سنة، بسبب الفترة الصعبة التي يعيشها اللاعب خلال هذا العمر والانتقال من الدراسة الجامعية إلى شرف الخدمة الوطنية وصعوبة لحاقه بعد ذلك بأي نادٍ، وطلبوا أن يكون دوري الرديف للفئة العمرية الأكبر تحت 23 عاماً وبشروط محكومة إلى حد ما لمصلحة اللاعب المواطن والمنتخبات الوطنية على حد سواء، ويفتح المجال أمام لاعبين كثر قد ينتهي مشوارهم الكروي بسبب صعوبة إيجاد مكان في الأندية بعد الاعتماد الكلي على اللاعبين الأجانب والمقيمين، ووصفوا هذه المرحلة بأنها قد تكون «استغاثة كروية» لعدد كبير من اللاعبين المواطنين.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا والخروج بشكل مخجل هو تكرار لمشاكل يعاني منها اللاعب المواطن بسبب الغياب المستمر عن مباريات الدوري على مستوى دوري المحترفين وأيضاً دوري الرديف الذي حصر المجال للأعمار تحت 21 سنة، وهو العمر الذي يتزامن مع الدراسة وإنهاء الخدمة الوطنية ومن ثم البحث عن ناد من أجل اللعب والعودة من جديد إلى أجواء المنافسات.

وكان المنتخب الأولمبي قد خيب الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه وهو رديف المنتخب الأول وبعد معسكر إعداد خارجي في القاهرة، إلا أنه قدم مستوى فنياً ضعيفاً كلفه الخروج المبكر بهزيمتين.

مطلب مستمر دون رد

أكد مدير فريق دبا الفجيرة السابق المخضرم جمعة العبدولي، الذي ظل في العمل الرياضي لفترة وصلت إلى 25 عاماً، أنه دائماً ما كان ينادي بضرورة تنظيم دوري تحت 23 سنة في اجتماعات رابطة المحترفين، ولكن دون رد مقنع، مشيراً، إلى أن العذر الدائم الذي يقول إن اللاعب تحت 21 سنة يجب أن يكون في الفريق الأول، ليس شرطاً أو إجباراً لمدرب الفريق الأول الذي يبحث دائماً عن اللاعب الجاهز.

وقال العبدولي: «فقدنا الكثير من البطولات وخرجنا بحزن بسبب غياب اللاعبين المواطنين عن المباريات، ولا نقول إن اللاعب بعد أن يتخطى 21 عاماً ولن يجد له مكاناً في ناد سيذهب إلى ناد آخر في الدرجة الأولى أو فريق آخر، لأن كل الأندية مليئة باللاعبين ولا يوجد مكان للاعب، دائماً ما أنادي بهذا في اجتماعات الرابطة ولكن دون رد مقنع».

وأضاف: «ألغُوا بطولة تحت 21 عاماً أو حتى تحت 19 عاماً وافتحوا المجال للاعبين للوجود في المباريات وهي فرصة للمدربين أيضاً لمشاهدة اللاعبين في بطولات رسمية وقد يجد لاعب يستفيد منه عند هذا العمر وبذلك نكون خدمنا شريحة كبيرة من اللاعبين، فقدوا أنديتهم وتركوا كرة القدم بسبب هذا القرار».

فقدنا جيلاً من اللاعبين

أوضح لاعب رأس الخيمة السابق والمحلل الرياضي نجم المنصوري، أن قرار الاعتماد على دوري تحت 21 عاماً فقط بحجة أن اللاعب في هذا العمر يجب أن يلعب للفريق الأول، ظلم الكثير من اللاعبين وأنهى مشوار العديد من اللاعبين المميزين ممن تواجدوا في المنتخبات الوطنية عامة ولكنهم لم يجدوا مكاناً لهم في الفريق الأول.

وقال: «عمر الـ21 عاماً هي فترة صعبة للاعب المواطن وفيها قد يكون اللاعب بمرحلة الخدمة الوطنية أو التحصيل الدراسي، وفيه مطالب اللاعب بالجمع بين ذلك وبين أن يحافظ على مكانه في الفريق الأول والمواظبة على التدريبات والمباريات، الأمر غير معقول وفيه صعوبة كبيرة، كما أنه إذا لم يجد اللاعب فرصة في ناديه وتخطى هذا العمر بعام ولديه التزامات مع الجامعة سيكون من الصعب التوجه إلى فريق آخر ومحاولة إثبات الذات في ناد آخر».

وأضاف: «دوري تحت 23 سنة قد يفتح المجال أمام لجنة المنتخبات والمسابقات لإيجاد حلول لأزمة نتائج المنتخب الأولمبي بسبب عدم وجود لاعبين، وذلك بتخصيص هذه المرحلة للاعبين المواطنين، مع السماح بتواجد ثلاثة أو أربعة لاعبين من الفريق الأول مع الرديف من المواطنين أيضاً وفيها قد يكون هناك سبيل أيضاً للاعب موجود في المنتخب الأول ولا يلعب في ناديه بسبب الاعتماد على اللاعب المقيم والأجنبي فيجد فرصة للعب في هذا الدوري».

دراسة أجندة الاتحاد الآسيوي

أوضح المحلل الرياضي خالد عبيد، أن دوري تحت 23 سنة كان موجوداً من قبل وتم إلغاؤه والاعتماد على دوري 21 سنة، مشيراً إلى أن لجان المنتخبات يجب أن تدرس أجندة الاتحاد الآسيوي لمدة أربع سنوات مقبلة على أقل تقدير، وتحديد المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة، ومنها يتم تحديد احتياجات المنتخبات والبطولات وهل يتم الاستعانة على دوري 21 سنة أو 23 سنة.

وقال: «الفترة الماضية بوجود الكابتن عبيد مبارك، في الاتحاد كانت مشاركات المنتخبات جيدة إلى حد كبير، بسبب دراسة الوضع والربط مع أجندة البطولات، الغرض ليس إغلاق بطولة وإقامة بطولة أخرى دون دراسة احتياجات المنتخبات الفترة المقبلة والربط مع بطولات الاتحاد الآسيوي والدولي».

وأضاف: «للأسف هذه الفترة صعبة في عمر اللاعب وهذا واقع 90٪ من اللاعبين، وتنظيم بطولة تحت 23 عاماً قد تفتح أمامهم المجال، ولكن يجب دراسة الوضع أولاً».

دوري دون أي فائدة

أكد مدرب فريق التعاون المواطن بدر طبيب، أن دوري تحت 21 من دون أي فائدة، ولم يستفد منه أي فريق أو ناد، بل على العكس يجب أن يكون هناك مساحة لمشاركة اللاعب المواطن والمقيم الذي تمت دراسة وضعه وهناك إمكانية لتجنيسه.

وقال طبيب: «يجب التغيير ودراسة الأمر ووضع القوانين التي تخدم المنتخبات الوطنية، الخروج من المسابقات بشكل مستمر دون وجود أي رد فعل أمر يضر باللاعب والمنتخب، حدد القوانين التي تسمح بوجود اللاعبين المواطنين أو المقيمين والأجانب، واسمح لشريحة كبيرة من اللاعبين بالوجود وأعطهم الفرصة للعب خصوصاً مع وجود كم كبير حالياً من اللاعبين المقيمين والأجانب، في مختلف الأندية».

وأضاف: «قد تكون هناك فرصة أخرى إذا تم تحديد كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لهذه الفئة، مع السماح بأربعة لاعبين بالوجود مع الفريق تحت 23 سنة، خصوصاً أن هذه البطولة لها زخم إعلامي ومتابعة وقد يظهر بها لاعبون مميزون في خدمة المنتخبات الوطنية، يجب التحرك والتغيير الأمر أصبح صعباً، ويجب أيضاً خوض مباريات قوية مع منتخبات يستفيد منها المنتخب الأولمبي».

مصدر في اتحاد الكرة: معاناة المنتخبات الوطنية سببها تغيير المدارس التدريبية

أكد مصدر قريب من اتحاد الكرة رفض ذكر اسمه، أن المنتخبات الوطنية تعاني بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب تغيير المدارس التدريبية والتركيز على مدربين أجانب بعيدين عن احتياجات المنتخبات الواقعية، وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت سقوط صعب لكل المنتخبات بعد أن كانت منتخباتنا الوطنية على أقل تقدير تنافس على البطولات وتظهر بشكل جيد.

مزايا تنظيم دوري تحت 23 عاماً

1- تفتح المجال للاعبين المواطنين العائدين من شرف الخدمة الوطنية.

2- تكدس اللاعبين في الأندية يمنع ظهور لاعب في نادي آخر.

3- إعطاء الفرصة للاعبين المواطنين بسبب كثرة المقيمين والأجانب.

4- فرصة للمنتخب الأول بوجود رافد أساسي يلعب مباريات.

5- قريب من مدرب الفريق الأول لاختيار العناصر المميزة.

6- صعوبة التجنيس وكثرة المقيمين تنهي جيلاً من اللاعبين المواطنين.