فوزالإمارات بتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية 2027

أعلن مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية خلال اجتماعه برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أمس في دبي، عن فوز الإمارات بتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية 2027، لتصبح الإمارات أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تتمكن من استضافة بطولة العالم في القوة البدنية في نسختين خلال خمس سنوات بعد تنظيمها للمرة الأولى في 2019 بـ«مجمع حمدان بن محمد في دبي».

من جهة أخرى، استضاف مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام اللاعبة الدولية شهد بودبس بطلة الإمارات وآسيا، وبارك لها التأهل لنهائيات الألعاب العالمية التي ستقام في الأول من أغسطس المقبل في الولايات المتحدة الأميركية بعد تفوقها في بطولة العالم المؤهلة للألعاب العالمية والتي أقيمت في كوريا الجنوبية مطلع يونيو الجاري. واستمع مجلس إدارة الاتحاد إلى خطة مشاركة بطلة الإمارات في النهائيات المقبلة وبحث السبل التي تسهم بمواصلتها لسلسلة الإنجازات.

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بدعم ورعاية الهيئة العامة للرياضة، ما قاد أسرة بناء الأجسام الإماراتية إلى تحقيق مكاسب وإنجازات عديدة خلال السنوات الـ10 الماضية».