منصور بن محمد يكرّم الفائزين في حفل نموذج دبي للتفوق الرياضي

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نخبة من رواد العمل الرياضي والأندية والرياضيين الذين حققوا إنجازات متميزة خلال الموسمين الرياضيين الأخيرين، وذلك ضمن حفل الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي في مدينة جميرا، أمس.

وجاء في مقدمة المكرّمين سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث تسلّم سموه درع «رواد العمل الرياضي»، تقديراً لمسيرته الرياضية الحافلة وإسهاماته الكبيرة، من خلال المواقع العديدة التي شغلها سموه على المستوى الرياضي ومنها: نائب رئيس نادي النصر ورئيس مجلس الإدارة، كما ترأس اللجنة الأولمبية الوطنية لدورتين متتاليتين، علاوة على إسهاماته الكبيرة على المستوى الشخصي، وعلى مستوى رعاية طيران الإمارات للرياضة المحلية والقارية والدولية.

كما كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحفل، خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بدرع «الشخصية الرياضية المتميزة»، لدوره الكبير في إنجازات نادي شباب الأهلي على مدار المواسم الماضية وعلى جميع المستويات وفي مختلف الرياضات، بما في ذلك الفوز مؤخراً بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وتسلّم التكريم نجلاه محمد وسلطان خليفة سعيد سليمان.

حضر الحفل والتكريم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، وجمع كبير من مديري دوائر حكومة دبي، ورؤساء مجالس الإدارات في الأندية وشركات كرة القدم والشخصيات الرياضية.

تقييم وتكريم

وشمل التكريم الأندية والرياضيين حسب التقييم الذي يجريه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع بيت خبرة متخصص. وقد فاز نادي شباب الأهلي بجائزة أفضل نادٍ رياضي، كما فازت شركة شباب الأهلي بجائزة أفضل شركة كرة قدم، وفاز نادي دبي لأصحاب الهمم بجائزة أفضل نادٍ نوعي.

تكريم خاص لحتّا والنادي البحري وأحمد علي شاه

قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تكريماً خاصاً لعدد من المؤسسات والأفراد أصحاب الإنجازات الخاصة، وتم تقديم درع «إنجاز متميز خلال الموسم» لنادي حتا الرياضي، وذلك لفوزه بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والتأهل لدوري أدنوك للمحترفين، كما تم تقديم درع «الاستدامة في الرياضة» إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لمراعاة الاستدامة في العمل، ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، فيما تسلّم درع «أفضل إداري» أحمد علي شاه البلوشي، لجهوده ودوره الملموس مع الفريق الأول لشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

أوسمة التميز الفردية

كرّم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين الرياضيين بالأوسمة الفردية، وهم:

• أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم: غيث عبدالله لفوزه ببطولتين مع شباب الأهلي وتسجيله 41 هدفاً وسجلّه الخالي من البطاقات طوال الموسم.

• أفضل لاعب ناشئ في الألعاب الجماعية: حسن إبراهيم الشيبة لتألّقه وفوزه مع فرق نادي النصر والمنتخب الوطني لكرة السلة.

• أفضل لاعب ناشئ في الألعاب الفردية: سالم غالب غانم سبت من نادي الوصل لحصوله على المركز الأول في 29 فئة ضمن البطولات المحلية، والحصول على جائزة أفضل سبّاح في البطولة الخليجية.

• أفضل لاعبة ناشئة من أصحاب الهمم: عائشة المطيوعي، لتحقيقها المركز الأول في 5 بطولات دولية، و3 بطولات محلية في رفعات القوة خلال الموسمين الأخيرين.

تكريم نخبة جديدة من الروّاد

كرّم سمو رئيس المجلس نخبة جديدة من روّاد العمل الرياضي من أندية دبي، ليرتفع العدد خلال الدورات التسع لـ«نموذج دبي للتفوق الرياضي» إلى أكثر من 50 رائداً رياضياً، وهم:

يوسف يعقوب السركال

الذي ارتبط اسمه بالإنجازات على مستوى نادي الشباب والمنتخبات الوطنية مع توليه رئاسة اتحاد كرة القدم، وفي مقدمتها الفوز بكأس الخليج العربي لكرة القدم مرتين، والمركز الثاني في دورة الألعاب الآسيوية، والمركز الثالث في كأس آسيا 2015، وتكوين جيل من اللاعبين الموهوبين.

إبراهيم محمد البناي

الذي شغل منصب رئاسة نادي دبي للشطرنج والثقافة لنحو ثلاثين عاماً، كما شغل منصب رئاسة الاتحاد الإماراتي للشطرنج من 2004 حتى 2008، ورئاسة الاتحاد العربي للشطرنج من 2000 حتى 2018، كما شغل عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية ونال في عام 1990 العضوية الشرفية للاتحاد الدولي للشطرنج مدى الحياة.

د. محمد سهيل حمدون

لتألقه في ملاعب الدولة وخارجها في الأهلي الذي أحرز معه جميع ألقابه خلال فترة السبعينات وبداية الثمانينات، وكذلك في صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة ذاتها، فضلاً عن شغله مناصب إدارية عديدة في النادي وأصبح أميناً عاماً مساعداً للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

علي السيد إبراهيم

وهو رياضي سابق لعب لفِرَق مراحل السنية والشباب في النادي الأهلي منذ نهاية الستينات، وأحرز لقب بطولة الدوري لفئة 19 سنة وهدّافاً للبطولة، كما لعب للفريق الأول ثم اعتزل بسبب الإصابة وارتباطات العمل، حيث تقلد العديد من المناصب الحكومية، كما جمع بين التألق الرياضي والإداري والفني.

محمد خميس السويدي

اللاعب السابق ضمن الفريق الأول لكرة القدم، الذي شارك في إحراز ألقاب نادي النصر منذ بداية انطلاق المسابقات المحلية، كما شغل العديد من المناصب الرياضية في النادي، وتميز بالسيرة الحسنة والمثابرة في العمل على مدار عقود.

أحمد خورشيد المطوع

لاعب ومدرب وإداري تألق بقميص النصر طوال عقود مرحلة السبعينات وتميز بمهاراته وفنونه الكروية، كما واصل العمل الإداري والفني في النادي، حيث أشرف على المراحل السنية في النادي والأكاديمية، وقاد أيضاً الفريق الأول في منافسات الدوري.

خليفه عبدالله حارب

لتفانيه وإخلاصه للرياضة، حيث لم يبخل بوقته وجهده من خلال مسؤولياته الإدارية في نادي الشباب، وكان حاضراً وفاعلاً في جميع المناسبات تمسكاً بالقيم النبيلة للرياضة.

الجوائز النوعية

■ نادي دبي الدولي لأصحاب الهمم، أفضل نادٍ في الأداء المؤسسي.

■ نادي شباب الأهلي دبي، أفضل نادٍ في الكفاءة المالية.

■ نادي النصر، أفضل مبادرة في الاستثمار.

■ شركة شباب الأهلي دبي، أفضل شركة في مجال إدارة المواهب.

■ تكريم خليفة سعيد سليمان بدرع الشخصية الرياضية المتميزة.

■ شباب الأهلي يحصد «أفضل نادٍ» وأفضل شركة كرة قدم و7 جوائز أخرى.