«أبوظبي» تطرح تذاكر مباريات المنتخب الأميركي لكرة السلة

أتاحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اعتباراً من أمس شراء تذاكر مباريات الاستعداد للمنتخب الأميركي، التي تجمعه مع نظيريه اليوناني والألماني يوميّ 18 و20 أغسطس المقبل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي.

كما تم الإعلان أيضاً عن قائمة أخرى من المباريات في إطار الأسبوع الدولي لكرة السلة، التي تشمل مباريات للمنتخبات اللبنانية والمصرية والمكسيكية يومي 17 و18 أغسطس أيضاً في الاتحاد أرينا.

وقالت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في بيان لها، إنه «رسخت أبوظبي مكانتها المميزة وجهة رائدة في مجال السياحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، كما حققت إنجازاً تاريخياً باستضافة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى على الإطلاق عام 2022، حيث شهدت صالة الاتحاد أرينا إقامة مباراتين استعداديتين رسميتين بين فريقيّ ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس».

وتستضيف أبوظبي مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 2023 المقدمة من شركة «القابضة» (ADQ) في وقت لاحق من العام الجاري، حيث يتواجه فريقا دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يوميّ 5 و7 أكتوبر في صالة الاتحاد أرينا.

ويواجه المنتخب الأميركي للرجال نظيريه اليوناني والألماني يوميّ 18 و20 أغسطس على التوالي، في حين يجمع اللقاء الثالث بين المنتخبين الألماني واليوناني 19 أغسطس.

ويلتقي أيضاً منتخب لبنان مع منتخبي مصر والمكسيك في 17 و18 أغسطس على التوالي في صالة الاتحاد أرينا.