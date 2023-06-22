«الاستدامة الرياضية والمؤسسية».. حلقة نقاشية في نادي الذيد

نظم نادي الذيد مساء أول من أمس، حلقة نقاش «الاستدامة الرياضية والمؤسسية» في مسرح النادي، في إطار حرصه على تعزيز سياساته نحو الاستدامة الرياضية وتلبية متطلبات مجلس الشارقة الرياضي.

واستضاف النادي للحلقة النقاشية الخبير بمنظومة التطوير الحكومي الدكتور عبدالله الدرمكي، فيما قدمها عضو مجلس إدارة نادي الذيد، رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية خليفة الكتبي.

حضر الحلقة سالم بن هويدن رئيس مجلس الإدارة في نادي الذيد، يرافقه راشد عبدالله هويدن عضو مجلس الإدارة في نادي الذيد، إلى جانب منتسبي النادي وشخصيات من المجتمع.

وتناول الدرمكي عدداً من المحاور لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدرة الرياضة على ترسيخ هذه الثقافة وفق أنماطها. واستعرض التخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات في هذا المجال، فضلاً عن تطلعات الرياضة لمستقبل مستدام.