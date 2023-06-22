راشد بن حميد يطلع على استعدادات الاتحادات الرياضية لأولمبياد باريس 2024

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على استعدادات مجموعة من الاتحادات الرياضية، في إطار استعراض الخطط والتحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، صيف العام المقبل 2024، إذ حضر سلسلة الاجتماعات أربعة اتحادات رياضية محتمل تأهلها خلال المرحلة المقبلة، عقب انتهاء استحقاقات تكوين النقاط عبر المشاركات في البطولات المؤهلة التي اعتمدتها الاتحادات الدولية لتلك الألعاب.

وتتضمن الاتحادات الأربعة المحتمل تأهلها للدورة الأولمبية: الرماية، والدراجات، ورفع الأثقال، والترايثلون، وحضر الاجتماعات التي عُقدت بمقر اللجنة بدبي، كل من الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، ومحمد ناصر بن خماس، رئيس اتحاد رفع الأثقال، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، وخالد الفهيم، رئيس اتحاد الترايثلون.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن تلك الجهود المشرفة المبذولة من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وجميع فرق عملها، تعد بادرة إيجابية تبشر بتحقيق نتائج مميزة في أهم محفل على الإطلاق، الذي تتنافس فيه الدول لإبراز مستواها الرياضي بمشاركة نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم، مشيداً بما استمع إليه خلال الاجتماعات من تحضيرات جادة؛ عكست حجم التركيز نحو الهدف الأسمى المتمثل في رفع راية الوطن في كبرى الاستحقاقات والمحافل.