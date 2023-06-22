المزايدات على صفقات اللاعبين والمدربين مسؤولية الأندية.. وميثاق الشرف لن يضبطها

شدد رياضيون على أن المزايدة على اللاعبين ليست «أزمة»، وإنما مسؤولية الأندية، مؤكدين أن سوق التعاقدات لن تحكمها قواعد، بدليل فشل محاولات وضع ميثاق شرف بين الأندية من قبل لمنع التضارب الذي يحدث بين الأندية على النجوم المحليين والأجانب والمدربين، وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنه مهما حاول البعض إيجاد حلول مستقبلية لتلك الظاهرة، فإن ذلك الأمر يُعتبر ضرباً من الخيال، بحسب وصفهم، في ظل انفتاح السوق، وكثرة تداخلاتها ومعطياتها، واختلاف طرق المنافسة.

وشهدت سوق الانتقالات الصيفية الحالية محاولات من أندية للدخول على صفقات لاعبين ومدربين، بحسب ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتؤدي مثل هذه التدخلات في الصفقات إلى رفع سعر بيع اللاعبين والمدربين، ما يثقل كاهل ميزانيات الأندية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الأندية في دوري المحترفين (دوري أدنوك) يخضع لمصدر واحد من حيث الدعم المالي، مثل المجالس الرياضية التي عليها أن تدفع ثمن المزايدات من الأندية التي تتبع لها.

لكن مصدراً في أحد المجالس الرياضية، قال لـ«الإمارات اليوم»، إن المجالس لا يمكنها أن تتدخل إطلاقاً في مثل هذه الأمور التي تخص إدارات الأندية، ولها مطلق الحرية في إدارة شؤونها كما تراه مناسباً لها، ووفق توجهاتها وسياساتها الداخلية.

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