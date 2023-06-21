حلقة شبابية لـ «الأولمبية» و«الاتحادية للشباب»

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، الحلقة الشبابية بعنوان «تمكين الشباب في المجال الرياضي»، تزامناً مع اليوم الأولمبي، بهدف تعزيز الوعي والإلهام لدى الشباب، حيث تم توضيح وشرح مفهوم الألعاب الأولمبية بشكل شامل وإبراز أهميتها للشباب، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك، خلال فعاليات الحلقة الشبابية التي أقيمت، أول من أمس، بمركز دبي التجاري العالمي، على هامش فعاليات «عالم دبي للرياضة»، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية ومجلس شباب اللجنة، المهندسة عزة بنت سليمان، وشهدت مشاركة عدد من الشخصيات الرياضية كمتحدثين رئيسين.