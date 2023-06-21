5 سمات فنية وشخصية تبشر بنجاح موسيماني مع الوحدة

بات مدرب الوحدة الجديد، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أول مدرب غير عربي من القارة السمراء يعمل في دوري أدنوك للمحترفين، ليُحقق «العنابي» سابقة لم تتكرر في دوري المحترفين.

ورغم استعانة الوحدة بمدربين من إفريقيا مثل المصريين محمود الجوهري وأحمد عبدالحليم، تبقى خطوة تعاقد إدارة العنابي مع بيتسو موسيماني الأكثر أهمية، استناداً إلى الآمال المعقودة على هذا المدرب المعروف بنجاحاته على المستوى الإفريقي، لإعادة لقب الدوري الغائب عن دولاب الوحدة منذ 13 عاماً.

وخاض موسيماني تجربة تدريبية طويلة مليئة بالنجاحات مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي منذ عام 2012 حتى 2020، وهي السنة نفسها التي وصل فيها لقيادة الأهلي المصري لمدة موسمين، ونجح معه في تحقيق العديد من الألقاب، أبرزها الظفر بدوري أبطال إفريقيا لعامين متتاليين، ثم انتقل للمرة الأولى إلى القارة الصفراء لتدريب الأهلي السعودي، ونجح معه في الفوز بدوري الدرجة الأولى والتأهل إلى دوري المحترفين.

ويملك المدرب الجنوب إفريقي العديد من المميزات التي ستعزز من حضوره مع العنابي، الذي ينتظره معه اختبار سيكون صعباً بخوض نهائيات بطولة الأندية العربية في السعودية أواخر الشهر المقبل، ولهذا يبقى الرهان الأكبر على خبرات هذا المدرب لتحقيق النتائج المنشودة.

ويجمع موسيماني بين العديد من السمات الفنية والشخصية، وكذلك الإدارية، التي ظهرت للشارع العربي من خلال تجربته مع الأهلي المصري والسعودي.. «الإمارات اليوم» تسلط الضوء عليها في النقاط التالية:

1- السيرة الذاتية

توج موسيماني خلال مسيرته التدريبية بـ16 بطولة: 10 بطولات مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وستة مع الأهلي خلال عامين، إذ حصل مع صن داونز على لقب الدوري المحلي خمس مرات وكأس جنوب إفريقيا مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، والسوبر الإفريقي مرة، وقاد الأهلي المصري لبطولتين في دوري أبطال إفريقيا ومثلهما للسوبر الإفريقي، والفوز بكأس مصر والدوري، وحصل معه على برونزيتين في مونديال الأندية.

2- الخبرة الخليجية

اكتسب موسيماني خبرات جديدة في عالم كرة القدم من خلال تجربته مع الأهلي السعودي، ما سيعزز من قدراته داخل نادي الوحدة على التعامل مع اللاعب الخليجي بشكل خاص، وأجواء كرة القدم في منطقة الخليج بشكل عام، وهي ميزة يحتاج إليها المدربون الذين يأتون للعمل في دوري أدنوك للمحترفين، والدليل على ذلك نجاح معظم تجارب المدربين الذين سبق لهم خوض تجربة تدريبية في السعودية قبل تولى الأندية الإماراتية.

3- الواقعية

لا يتميز المدرب الجنوبي إفريقي كثيراً بأسلوب اللعب الممتع والجميل، لكنه يُعد من أفضل المدربين الواقعيين في كرة القدم من خلال دفاعه الثابت والفاعلية العالية أمام المرمى، وهي من الثوابت التي يؤمن بها في فلسفته التدريبية، وساعدته على تحقيق كل هذه الألقاب على مستويات محلية وقارية، ودولية أيضاً، كما يتمسك المدرب بتشكيلة ثابتة يعتمد عليها في معظم المباريات، ويُحسن قراءة المباريات وفقاً لأداء المنافسين.

4- قوة الشخصية

يجيد موسيماني فن إخراج أفضل مستوى ممكن لأداء اللاعبين من خلال التفاعل النفسي معهم، وقدرته العالية على إقناعهم بفلسفته داخل الملعب سواء في التدريبات أو المباريات، كما أنه في الوقت ذاته لا يتساهل مع أي خطأ أو خروج على النص من جانب أي لاعب، ومن ذلك واقعته الشهيرة مع لاعب الأهلي المصري محمود عبدالمنعم (كهربا)، حينما أوقفه وعاقبه بغرامة مالية كبيرة بعدما رفض مصافحته داخل غرفة خلع الملابس، ليبعده بعدها عن المباريات.

5- التواصل الإعلامي

لا يقتصر اهتمام موسيماني على التفاصيل الفنية وتحقيق النتائج داخل المستطيل الأخضر، لكنه أيضاً من المدربين القلائل الذين يهتمون بما يُقال عنه وعن فريقه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة. ويستشعر موسيماني طوال الوقت ردة فعل الجماهير وأفكارها وطريقة تشجيعها لفرقها، ودائماً ما يحترم وسائل الإعلام ويرد على جميع الأسئلة التي توجه إليه بطريقة تؤكد ما يتمتع به من ثقافة عالية.

العوضي: موسيماني إضافة كبيرة لدوري المحترفين

أكد المحلل الكروي والمشرف العام الأسبق على الكرة في نادي بني ياس، الدكتور أحمد العوضي، أن موسيماني لن يكون إضافة فنية كبيرة لنادي الوحدة فقط وإنما لدوري المحترفين الإماراتي بشكل عام.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «موسيماني مدرب غني عن التعريف بإنجازاته وببطولاته، ونجاح إدارة العنابي في التعاقد معه خطوة موفقة للغاية، ودافع قوي للفريق ولجماهيره لتحقيق البطولات».

وأضاف: «حينما تتعاقد مع مدرب حائز على الكثير من البطولات القارية والمحلية سواء في جنوب إفريقيا أو مصر، ونيله برونزية كأس العالم للأندية في أكثر من مناسبة، فهذا أمر يدعو لوضعه في مصافّ المدربين الذين أتوا لدوري أدنوك للمحترفين. وفرص نجاح تجربته مع الوحدة كبيرة للغاية، بشرط توفير الأدوات الجيدة له من اللاعبين الذين يختارهم وفق رؤيته الفنية وطريقة لعبه».

وأشار العوضي إلى أنه «إذا كان موسيماني قد حقق إنجازات يشهد لها الجميع في القارة السمراء، فإنه اكتسب خبرة كبيرة من التدريب في السعودية وتحديداً في النادي الأهلي، ما أكسبه الخبرة والتعامل الجيد مع اللاعبين الخليجيين، ويدرك جيداً الثقافة الاجتماعية لبلداننا الخليجية، وهو أمر أراه في غاية الأهمية أن يأتي مُدرب إلى دورينا مُحيط بكل جوانب الحياة للاعبين، سواء داخل الملعب أو خارجه».

وتابع: «نصيحتي الوحيدة للمدرب الجنوب إفريقي أن يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يشغل تفكيره بما يُكتب عنه حالياً أو سيُكتب عنه في المستقبل سواء بالإيجاب أو السلب، فمن المهم لأي مدرب أن يحافظ على تركيزه طوال الوقت خارج الملعب، ولا يتأثر بأي أمور خارجية».