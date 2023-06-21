النصر يتعاقد مع ظهير خورفكان

أعلن نادي النصر تعاقده مع الظهير الأيمن يوسف العامري، قادماً من نادي خورفكان، ليبدأ الفريق تحضيراته للموسم المقبل بأول صفقة محلية، بعد أن كان قد أعلن عن التعاقد مع المدرب الصربي غوران قادماً من نادي عجمان.

ونجح النصر في تجديد تعاقده مع لاعب الوسط خالد جلال والحارس عبدالله التميمي، وكلا اللاعبين كانا متواجدين مع الفريق الموسم الماضي، ليكون بذلك العامري هو أول لاعب ينضم للنصر من خارج قائمة الموسم الماضي.

وأكد النصر عبر حسابه الرسمي في «تويتر» خبر التعاقد مع يوسف العامري دون الكشف عن مدة التعاقد.

يذكر أن يوسف العامري (25 عاماً) انضم إلى خورفكان قادماً من الجزيرة موسم 2021، وقدم مع خورفكان مباريات جيدة.

وإلى الآن لم يعلن النصر عن لاعبيه الأجانب المتواجدين معه في الموسم المقبل مع الدخول في مفاوضات مع عدد من اللاعبين.