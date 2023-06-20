قرعة مونديال كرة القدم المصغرة في رأس الخيمة اليوم

تستضيف رأس الخيمة عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، قرعة بطولة كاس العالم لكرة القدم المصغرة، التي ستقام في «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» لتحديد المنتخبات المشاركة والمجموعات، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة فيليب جودا.

ويقام المونديال للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط، وينظم خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبلين.

وذكر بيان صحافي: «سيشارك في البطولة 32 منتخباً وطنياً موزعين على 8 مجموعات، تضم كل واحدة منها 4 فرق. وسيتم الإشراف على سحب قرعة المجموعات».

كما سيحضر أعضاء أول فريق إماراتي يشارك في البطولة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والضيوف وسفراء الدول المشاركة وممثلي المنظمات التابعة للاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة.