نهائي مونديال سلة الكراسي في دبي اليوم

يتجدد لقاء المنتخبين الأميركي والبريطاني للمرة الثانية على التوالي والرابعة بتاريخ نهائيات كأس العالم لسلة الكراسي المتحركة، حين يخوض المنتخبان في الرابعة عصر اليوم في دبي نهائي النسخة 14 للرجال، المقامة منذ التاسع من يونيو الجاري برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، واستضافها مركز دبي التجاري العالمي.

كما يقام اليوم نهائي النسخة التاسعة للسيدات الذي يجمع هولندا (حاملة اللقب)، والصين، في إنجاز أول للصينيات ببلوغهن المباراة النهائية.

ويمثل نهائي نسخة دبي للرجال نسخة مكررة من نهائي بطولة العالم في ألمانيا 2018، حين فاز المنتخب البريطاني بنتيجة (79-62)، ليحقق البريطانيون لقبهم المونديال الثاني بعد تتويجهم بلقب النسخة الافتتاحية عام 1972.

كما يعد «نهائي دبي» الرابع الذي يجمع المنتخبين البريطاني والأميركي وجهاً لوجه في المباراة النهائية، إذ رغم تفوق البريطانيين في النسخة الأخيرة، فإن المنتخب الأميركي يملك اليد الطولى بتاريخ مواجهاته أمام بريطانيا في نهائي «المونديال» حين توج الأميركيون بلقبي نسختي 1994 و2002 بالفوز في المباراة النهائية على المنتخب البريطاني بواقع (67-53) و(64-55) على التوالي. كما يطمح منتخب الأميركي من بوابة دبي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً بتاريخ المونديال، وإضافة لقبه السابع في المونديال بعد تتويجه بكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة في نسخ (1979 و1983 و1986 و1994 و1998 و2002). وبلغ المنتخب الأميركي المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على المنتخب الهولندي بنتيجة (52-41)، فيما حجز البريطانيون عودتهم إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة في مسيرتهم بالفوز في ثانية مواجهات الدور نصف النهائي على المنتخب الإيراني (64-44). وفي بطولة السيدات تواجه حاملات اللقب لاعبات هولندا طموحات نظيراتهن الصينيات على لقب النسخة التاسعة من «كأس العالم لسلة الكراسي المتحركة» للسيدات، في طموح مشروع للهولنديات لمواصلة مشوارهن الناجح في دبي، والحفاظ على سجلهن الخالي من الهزائم، والتي يقابلها طموحات مشروعة للصينيات بإكمال مهمة إنجاز بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى بتاريخ المنتخب الصيني وحصد لقب أول تاريخياً. وحجز المنتخبان مقعدهما للنهائي، بتخطيهما أول من أمس عقبة الدور نصف النهائي، عقب فوز مستحق للهولنديات على المنتخب الأميركي جاء بفارق سبع نقاط وبنتيجة (72-65)، وأتبع في ثانية مواجهات المربع الذهبي بانتصار صعب للصينيات على نظيراتهن الألمانيات بفارق أربع نقاط وبنتيجة (49-45). وتستند الهولنديات في مهمة الاحتفاظ باللقب إلى غالبية اللاعبات اللاتي أهدين «بلاد الطواحين» كأس النسخة الأخيرة في ألمانيا 2018، تتقدمهن قائدة المنتخب ماريسكا بيجير صاحبة معدل 28 نقطة في المباراة الواحدة، بجانب زميلتها وصانعة ألعاب المنتخب بو كارمير صاحبة أعلى معدل للتمريرات الحاسمة في البطولة. وعلى الطرف الآخر، تستند آمال الصينيات في حصد لقب المونديال للمرة الأولى بتاريخهن إلى الثنائي الهجومي الخطر سولينغ لين وتونغيلي زنغ، صاحبات معدل تسجيل يبلغ 16.1 نقطة في المباراة الواحدة لكل منهن، ومن خلفهن لاعبة الارتكاز إكسومي زانغ صاحبة معدل التقاط الكرات المرتدة عن السلة «ريباوند» يبلغ 11.1 التقاطاً ناجحاً في المباراة الواحدة.

■ نهائي الرجال.. «سيناريو مكرر» بين أميركا وبريطانيا.

■ الصينيات حققن أول إنجاز ببلوغهن المباراة النهائية.