العصيمي: مونديال سلة الكراسي المتحركة أكد مكانة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم

أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مدير بطولة «كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة» بدبي، ماجد العصيمي، عن سعادته بالمكاسب والنجاحات التي تحققت من استضافة دبي والإمارات لـ«المونديال» الذي يقام للمرة الأولى عربياً وشرق أوسطي، ويسدل الستار على نسخته الـ14 للرجال، والتاسعة للسيدات، غداً.

وقال العصيمي في تصريحات صحافية، إن: «المكاسب متعددة من استضافة الحدث العالمي، في مقدمتها تأكيد مكانة الإمارات عالمياً، في تمكين أصحاب الهمم في كل المجالات، وتأكيد مكانة دبي في تنظيم الأحداث العالمية، في تنظيم استثنائي لحدث يقام للمرة الأولى عربياً وشرق أوسطي».

وأوضح: «لم تقتصر ردود الفعل على الإشادة من الاتحاد الدولي للعبة، ورسائل الشكر التي وصلت إلى اللجنة المنظمة للبطولة من الوفود المشاركة، بل في الشهادة الحية للاعبين وأعضاء الوفود، الذين أدلوا بآرائهم من خلال الاستبيان الذي تم توزيعه عليهم لمعرفة آرائهم بالبطولة والتنظيم بشكل عام، وجاءت ردود الفعل مفخرة وتأكيداً على قدرة الكوادر الإماراتية في تنظيم أكبر الأحداث».

وأضاف: «استضافة بطولة عالم بهذا الحجم يزيد من وعي المجتمع، ويزيل العوائق البيئية كي تكون البطولة صديقة لأصحاب الهمم، وتعميمها على مستوى الإمارات، وأيضاً الدول المشاركة».

وأكد مدير البطولة أن التحدي المقبل في استضافة بطولة العالم لرفعات القوة، التي ستقام خلال أغسطس المقبل، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دبي بطولتي عالم خلال 60 يوماً.

وعلى جانب المنافسات، تأهل منتخبا أميركا وبريطانيا للرجال إلى المباراة النهائية في بطولة «كأس العالم لسلة الكراسي المتحركة»، بتخطيهما بنجاح أمس، عقبة الدور نصف النهائي، بفوز المنتخب الأميركي على نظيره الهولندي بنتيجة (52-41)، والبريطاني على منافسه الإيراني بواقع (64-44).

وبات المنتخب البريطاني على بعد خطوة من الاحتفاظ بلقبه، وإضافة لقبه الثالث تاريخياً، بعد أن تُوج البريطانيون بلقبي النسخة الأولى عام 1973، ونسخة 2018، فيما اقترب الأميركي من استعادة لقبه الضائع منذ نسخة 2002، وإضافة لقبه السابع كأكثر المنتخبات تتويجاً بتاريخ المونديال، بعد أن توج باللقب في نسخ (1979 و1983 و1986 و1994 و1998 و2002).

بدوره، لم يجد المنتخب البريطاني صعوبة في حجز مقعده للنهائي، وإقصاء المنتخب الإيراني، بعد أن نجح البريطانيون في بسط هيمنتهم على نتائج الفترات الأربع للمباراة، ونيل الأفضلية المطلقة بنتائجها بواقع (12-10 و14-12 و25-12 و13-10).

سيدات هولندا على بعد خطوة من الاحتفاظ باللقب

بات المنتخب الهولندي للسيدات على بعد خطوة من الاحتفاظ بلقبه في بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة، بعد نجاح الهولنديات في بلوغ المباراة النهائية، بفوزهن على المنتخب الأميركي بفارق سبع نقاط وبنتيجة (73-65)، في مباراة أقيمت أمس لحساب الدور نصف النهائي. وتدين سيدات هولندا في انتصارهن لتألق قائدة المنتخب ماريسكا بيجير بحصدها لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 32 نقطة، بجانب تصدرها قائمة أكثر اللاعبات التقاطاً للكرات المرتدة عن السلة الـ«ريباوند»، بإجمالي 19 محاولة ناجحة، كما تألق للهولنديات جناح المنتخب بو كارمير باعتلائها قائمة أكثر اللاعبات تمريراً للكرات الحاسمة لزميلاتها بواقع تسع تمريرات.