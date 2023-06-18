«شرطة الفجيرة» واتحاد الكاراتيه يبحثان تعزيز التعاون

استقبل قائد عام شرطة الفجيرة، اللواء محمد الكعبي، وفداً من اتحاد الإمارات للكاراتيه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجهتين.

من جانبه، ثمّن الرزوقي دور شرطة الفجيرة في تأمين بطولات الاتحاد التي تقام في الإمارة، وأهمية الجانب الأمني في إنجاح مثل تلك البطولات الدولية، كما أكد قائد عام شرطة الفجيرة حرص القيادة على المشاركة والتفاعل مع كل البطولات والأحداث الرياضية، التي تنظمها الاتحادات والمؤسسات، بما يخدم الرياضة الإماراتية بوجه عام.

حضر اللقاء نائب قائد عام شرطة الفجيرة، العميد محمد الطنيجي، والمديرون العموم بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وذكر بيان صحافي أن اللواء «م» الرزوقي، أهدى شهادة «الحزام الأسود 7 دان» الفخري من الاتحاد الدولي للكاراتيه، ودرعاً تذكاري لقائد عام شرطة الفجيرة، اللواء محمد الكعبي، تعبيراً عن شكره للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، لتعاونها مع اتحاد الإمارات للكاراتيه في البطولات التي تنظم في الدولة.

الرزوقي أهدى شهادة «الحزام الأسود 7 دان » الفخري، ودرعاً تذكارية للواء الكعبي.