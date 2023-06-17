مهرجان دبي للألعاب الرياضية الرقمية ينطلق 21 الجاري في مدينة إكسبو

ينطلق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي يترقبه محبو هذا النوع من الألعاب، يوم الأربعاء المقبل، 21 الجاري، وذلك في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وتستمر فعالياته حتى 25 الجاري. وتضم الدورة الثانية سلسلة واسعة من الفعاليات المصممة خصيصاً لتلبي شغف عشاق الرياضات الرقمية، والألعاب الإلكترونية، والمحترفين والمختصين في هذا القطاع، كما يوفر فرصة للعائلات والأصدقاء لاستكشاف أحدث تطورات عالم الألعاب، فضلاً عن اقتناء أحدث المنتجات الرقمية المتاحة في المهرجان.

ويعد الحدث أكبر مهرجان متخصص في قطاع الألعاب الرقمية في المنطقة، ويتيح للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف تلك الصناعة العالمية الحيوية، من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية.

وعلى مدار يومي 21 و22 الجاري، سيحظى زوار المهرجان بفرصة حضور فعاليات قمة «جيم إكسبو GameExpo» التي تدعمها الشركة المنظمة «بي.جي. كونيكتس PG Connects». وسيتمكن الحضور من الاطلاع على آخر مستجدات عالم صناعة الألعاب الرقمية، وسيتاح لهم التواصل مع قادة الفكر والمؤثرين لمعرفة أحدث التوجهات والفرص المتاحة في ذلك القطاع، إلى جانب فرصة الارتقاء بأعمالهم في هذه الصناعة، علماً بأن الحلقات النقاشية والجلسات وورش العمل التي ستعقد خلال القمة ستشهد مشاركة أكثر من 100 متحدث وخبير في القطاع.

ومن جهة أخرى، سيوفر معرض «جيم إكسبو» GameExpo الذي يقام بين 23 و25 الجاري، للزوار مجموعة من منتجات الألعاب المتطورة التي يطرحها عمالقة الصناعة، بما في ذلك «دو غيمرز du Gamers»، و«بلاي ستيشن»، و«إكس بوكس»، و«يوبي سوفت»، و«تيليوس» و«كابكوم».

وسيشهد المعرض انعقاد مجموعة من الأنشطة الترفيهية للعائلات، إلى جانب المسابقات التي تنظمها «كيت كات»، و«فوكس» وغيرها كثير. وسيتمكن الزوار أيضاً من استكشاف عالم الواقع الافتراضي، ومنظومة الويب الجديدة 3.0، من خلال منصة المستقبل التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، فضلاً عن تجربة أحدث الإصدارات الإلكترونية بالمعرض، كما سيحظى عشاق الألعاب بفرصة خوض العديد من التجارب المتميزة في ساحة الرياضات الرقمية التابعة لشرطة دبي. وسينقل «برنت بلاك» الأجواء الحماسية في المعرض عبر البث المباشر لـ«فيرجن راديو» على مدى يومي 23 و24 الجاري.

يقام على هامش المهرجان، معرض «جيم إكسبو» بين 23 و25 الجاري.