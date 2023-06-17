«كونغرس» الاتحاد الدولي لـ «سلة الكراسي المتحركة» اليوم

تنطلق اليوم أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي تستضيفها دبي على هامش بطولة العالم المقامة حالياً بمركز دبي التجاري العالمي.

وتتضمن أعمال «كونغرس» الاتحاد الدولي التي تستمر على مدار ثلاثة أيام في فندق هيلتون الحبتور مناقشة تقارير الاتحاد خلال السنوات الأربع الماضية المتعلقة بالمنافسات والتصنيفات والجوانب الفنية للعبة، قبل أن تختتم الاجتماعات بإجراء الانتخابات على مقعدي الرئيس ونائب الرئيس والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة في آخر أيام الاجتماعات.

وشهدت الأيام الماضية تقدم الرئيس الحالي الألماني أولف ميهرنيس، منفرداً للترشح على مقعد الرئاسة، إيذاناً بإعادة انتخابه بالتزكية لدورة جديدة، حيث يتولى هذا المنصب منذ عام 2014.

كما تتضمن انتخاب نائب رئيس من بين أربعة مرشحين على هذا المقعد من هولندا والصين تايبيه والنمسا وكندا.

وتشهد قائمة المرشحين لمقعد العضوية وجود عربي وحيد هو اللبناني توفيق علوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على مدار دورتين سابقتين، الذي يدخل الانتخابات للمرة الثالثة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، ثاني جمعة بالرقاد، أن استضافة دبي لـ«كونغرس» الاتحاد الدولي تعد نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة نجاحات استضافة بطولة العالم للمرة الأولى في الإمارات والمنطقة.

وقال في تصريحات صحافية: «استضافة أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على مدار ثلاثة أيام تعد استكمالاً لنجاحات البطولة، حيث سيتم في هذا «الكونغرس» اختيار رئيس وأعضاء الاتحاد للفترة الانتخابية المقبلة الذين يتولون إدارة دفة العمل في الدورة الجديدة».

وأضاف: «من المؤكد أننا سنتابع أعمال الجمعية العمومية للاستفادة منها في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الإمارات تملك من الكفاءات والكوادر ما يجعلها مؤهلة لنيل مكانة متميزة في الاتحادات الدولية والقارية، لكن هذه الفترة تتطلب اكتساب الخبرة استعداداً للدورات المقبلة».

منتخب إيران يهزم ألمانيا بفارق سلة

تأهل منتخب إيران إلى نصف نهائي بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة عقب تغلبه على نظيره الألماني 70-68 في افتتاح مباريات ربع النهائي، إذ قدم المنتخبان أقوى مباريات البطولة وأكثرها إثارة.

وسيطر المنتخب الإيراني على الربعين الأول والثاني، إذ فرض أسلوب لعبه من خلال التمريرات السريعة والرميات الثلاثية، لينهي الربع الأول متقدماً 26-17، وواصل تفوقه في الربع الثاني بنتيجة 14-12، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 40-29.

في المقابل دخل المنتخب الألماني أجواء اللقاء في الربع الثالث وتفوق 17-15، ليقلص النتيجة إلى 55-44، أما الربع الرابع فشهد إثارة كبيرة، حيث سيطر المنتخب الأوروبي على مجريات اللعب في الدقائق الثلاث الأخيرة عندما تقدم منتخب إيران 70-60، قبل أن يحرز لاعبو ألمانيا ثماني نقاط متتالية ويتقلص الفارق إلى نقطتين، ولكن الوقت لم يسعف الفريق لإدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز إيران 70-68 ويتأهل إلى نصف النهائي.

المنتخب الإيراني يحتفل بالتأهل لنصف النهائي على حساب ألمانيا. من المصدر